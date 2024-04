L’industria automobilistica non è mai stata così in subbuglio. Tra le auto elettriche sempre più diffuse e nuove aziende che stanno pian piano ricavando il loro spazio sul mercato, la situazione è divenuta alquanto caotica. La Tesla, con la sua influenza sulla borsa e la leadership nel settore elettrico, continua comunque a dominare il territorio e le discussioni, nonostante le sfide presentatesi nell’ultimo anno.

Il primo trimestre del 2023 di Tesla ha mostrato un calo dei profitti che ha preoccupato sì gli investitori e lo stesso Musk, ma al contempo ha confermato la redditività per il 18° trimestre consecutivo. Eppure, ci sono ancora troppi dubbi sull’azienda al momento. Le numerose critiche che riguardo i pochi modelli disponibili e la concezione aziendale mettono a dura prova la società, che ad ora presenta troppe differenze rispetto ai produttori tradizionali, che hanno sicuramente una maggiore varietà di scelta per i clienti. Per quanto ci siano effettivamente più competitor, il più grande ostacolo per Tesla sembra esser surclassato, almeno per quanto riguarda le società che puntano solo sull’elettrico.

L’andamento del mercato cinese e l’influenza sulla Tesla

SAIC, con il marchio MG, ha ottenuto una quota di mercato importante in Europa, vendendo molte delle sue auto, non solo elettriche, ma anche a benzina o ibride. Questa diversificazione ha contribuito al successo dell’azienda. A dare anche il suo contributo è la percezione degli utenti del brand come occidentale, nonostante le sue radici cinesi. Al contrario, BYD, sta lottando per avere la sua fetta di mercato nel nostro continente. La sua strategia è simile a quella Tesla, poiché punta su una gamma esclusivamente elettrica. Anche con tutti gli sforzi effettuati, i numeri di vendita di BYD rimangono nella media. L’azienda sta però cercando di aumentare la sua presenza sul mercato con investimenti in fabbriche e iniziative di marketing sperando di raggiungere la stessa popolarità di MG o della Tesla stessa.

Dunque, è indubbio che il panorama automobilistico stia subendo una profonda trasformazione. Tesla continua a dominare il settore dell’auto elettrica e la competizione si fa sempre più intensa. Solo le aziende in grado di adattarsi rapidamente e regalare soluzioni innovative potranno sopravvivere e prosperare. L’azienda di Elon Musk e la BYD con la sua strategia concentrata sul solo elettrico ce la faranno?