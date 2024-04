TIM sfodera gli assi: le POWER sono 3 e arrivano a 300GB in 5G

Riuscirebbe chiunque in questo momento a dire che TIM è il gestore migliore, ovviamente grazie ai prezzi delle sue offerte. Chi stava pensando di rientrare, probabilmente lo farà durante i prossimi giorni: le Power sono tornate proprio con questo scopo.

C’è ampia scelta per chiunque ami risparmiare, siccome il gestore italiano mette a disposizione tre soluzioni diverse. Queste sono nate appositamente per garantire varietà, con gli utenti abilitati ad entrare in TIM che possono dunque scegliere ciò che è più congeniale per il loro utilizzo. Tanti giga, minuti e messaggi: questo è ciò che gli utenti possono trovare ogni mese.

TIM ha l’antidoto per annientare i virtuali e Iliad: ecco le 3 Power

Non c’è dunque una sola scelta, ma ben tre differenti tra loro, seppur appartenenti alla stessa linea promozionale. Le Power sono eccezionali, costano poco ed offrono tanto. La prima in assoluto si chiama Power Special, soluzione che mensilmente costa solo 9,99 €. Al suo interno ci sono tutti i migliori contenuti, partendo da minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS verso tutti. In merito alla connessione Internet invece si possono trovare 300 giga con la rete 5G attiva.

Chiunque non volesse spendere questa cifra, può optare per qualcosa di più soft: la Power Iron. Bastano infatti solo 6,99 € al mese per avere minuti senza limiti con 200 messaggi e soprattutto con 150 giga in 4G.

L’ultima soluzione, ovvero la Power Supreme Easy, permette invece di godere ogni mese degli stessi minuti e degli stessi messaggi ma con 200 giga in 4G. Il prezzo mensile è di 7,99 €.

Molti utenti non sanno che c’è ancora una sorpresa: queste offerte sono disponibili solo per il primo mese completamente gratis e con il costo di attivazione azzerato. Tutto ciò può essere scelto solo ed esclusivamente da utenti che provengono da gestori individuati appositamente. Tra questi ci sono i virtuali e Iliad.