CoopVoce, EXTRA 300: ancora poco tempo per averla GRATIS

Le grandi qualità di un settore in genere vengono tutte fuori dalle offerte che rende disponibili sul web e infatti CoopVoce non si è mai nascosto. Dopo aver mostrato tutta la sua forza anche nei confronti dei gestori più potenti, l’azienda è diventata grande a colpi di soluzioni mobili. Sul sito ufficiale sono disponibili più proposte tutte all’insegna della trasparenza e dell’abbondanza.

Il vero vantaggio di scegliere un gestore come quello di Coop è noto a tutti: non cambia mai i prezzi delle sue offerte mobili. Proprio in base a questo presupposto, anche il parere degli utenti si è modellato negli anni, con tutti che non fanno altro che incensare CoopVoce per il suo operato e per la sua lealtà. A tal proposito incarna tali principi anche l’ultima soluzione, la spettacolare EXTRA 300.

Non ci sono dubbi sul fatto che sia la migliore mai proposta dal provider, il quale tra i virtuali riesce così a scavare un solco profondissimo. Come al solito, anche in questo caso i tempi sono ristretti: solo fino al 30 aprile infatti l’azienda concede la sua offerta sul sito ufficiale.

CoopVoce, la nuova offerta che tutti attendevano è disponibile con 300 giga

Dopo le offerte proposte lo scorso mese, CoopVoce ha scelto di continuare a sorprendere gli utenti con una nuova offerta mobile. Nasce la EXTRA 300, in realtà già disponibile da qualche settimana.

Il prezzo mensile che gli utenti pagano una volta sottoscritta è di soli 9,90 € al mese con tutto incluso. I contenuti mettono a disposizione minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS senza limiti verso tutti e infine 300 giga al mese in 4G.

Il vantaggio offerto ad aprile è la possibilità di risparmiare il costo di attivazione, il quale consiste in 0 € in promo. Inoltre anche il primo mese garantisce un regalo ai nuovi utenti: la prima mensilità è totalmente offerta da CoopVoce.