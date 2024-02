POCO è una delle migliori aziende in circolazione in termini di capacità di mettere sul mercato smartphone di ottimo livello, a prezzi decisamente più bassi del normale. Dovete sapere, infatti, che uno dei prodotti più in voga del periodo resta Poco C65, proprio grazie alla presenza di specifiche tecniche di livello superiore alla fascia di appartenenza.

Il display è da 6,74 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione HD+, affiancato a sua volta da un processore octa-core, il buon MediaTek Helio G85, che con la sua GPU Mali-G52, riesce comunque a garantire discrete prestazioni generali, sia in termini di produttività, che di gaming da mobile. Il tutto è possibile sia con la frequenza di clock fissata a 2.0GHz, che per la presenza di 8GB di RAM e 256GB di memoria integrata.

Ricevete oggi le offerte Amazon che potete avere gratis in esclusiva, solo iscrivendovi al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

POCO C65: lo smartphone che costa pochissimo

Acquistare oggi un dispositivo di casa Poco è una operazione generalmente alla portata di ogni singolo consumatore, infatti il modello discusso nell’articolo aveva un prezzo più basso, durante il Black Friday, di soli 169,54 euro, cifre ridottissime che permettono davvero ai vari utenti di raggiungere ugualmente l’acquisto del device. Per festeggiare il mese di Febbraio, l’azienda ha comunque deciso di ridurre ulteriormente la spesa del 12%, andando ad offrire agli utenti finali un prezzo di soli 149,90 euro.

Compralo su Amazon

Il comparto fotografico è composto da 3 sensori, all’interno dei quali spicca il principale da ben 50 megapixel, utilissimo per riuscire a realizzare scatti di ottima qualità in ogni condizione di luce. La batteria è un componente da 5000mAh, per una autonomia superiore al normale nell’utilizzo quotidiano, supportata a sua volta dalla presenza della ricarica rapida a 18W, utilissima per riuscire a poter tornare ad utilizzare il dispositivo in tempi veramente ridottissimi (con caricatore e cavo abilitati/compatibili).