Xiaomi Redmi Note 13 Pro è lo smartphone che costa pochissimo, un prodotto assolutamente capace di garantire connettività ad alta velocità, parliamo appunto di 5G di ultima generazione, richiedendo in cambio un prezzo che non supera i 300 euro.

Il terminale, come tutti gli altri del brand Xiaomi Redmi, viene commercializzato in differenti varianti, che permettono al consumatore di poter scegliere la più adatta alle proprie esigenze, regolandosi anche nel prezzo finale di vendita. Il modello attualmente in promozione prevede 256GB di memoria interna e 8GB di RAM, a cui si potrebbero aggiungere 4GB di RAM virtuale, andando a tutti gli effetti ad “utilizzare” parte della ROM fisica.

Non dimenticatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram per avere le nuove offerte Amazon con i codici sconto gratis e tutti i prezzi più bassi disponibili solo per poco tempo.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: oggi costa davvero pochissimo

Specifiche tecniche di alto livello, ma un prezzo effettivamente molto contenuto, è questo quanto offre lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro, che viene commercializzato al pubblico a soli 295,09 euro. La variante attualmente disponibile, ci teniamo a ricordarlo, prevede la garanzia di 24 mesi, che copre così i difetti di fabbrica, ed è anche completamente sbrandizzato.

Compralo su Amazon

Il sistema operativo è Android 13, con la solita personalizzazione grafica MIUI 14, una interfaccia grafica di ottimo livello con una eccellente possibilità di personalizzazione e di modellamento secondo le proprie esigenze. Dimensionalmente il prodotto non è troppo ingombrante, riuscendo a raggiungere senza problemi o difficoltà 161,2 x 74,3 x 8 millimetri, ed un peso che oggi si aggira attorno ai 187 grammi.

Sotto il cofano è stato posizionato un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, accoppiato con GPU Adreno 710, che prevede una frequenza di clock a 2,40GHz, il comparto fotografico è invece rappresentato da un sensore da 200 megapixel, seguito da un secondario da 8 megapixel, ed un ultimo da soli 2 megapixel, così da poter godere della massima versatilità possibile.