Con la versione beta 24.4.10.78 su iOS, e 2.24.5.20 su Android, WhatsApp ha introdotto la possibilità di consultare lo stato delle varie segnalazioni apportate. Dopo aver segnalato un canale, in questa nuova categoria, sarà quindi possibile vedere una panoramica sulla decisione del team.

Come vedere lo stato delle segnalazioni su WhatsApp

Prima di tutto è necessario aggiornare WhatsApp ad una versione che supporta questa funzione. Per ottenere questa nuova funzionalità in anteprima, nel caso di Android, è necessario entrare a far parte del programma Beta di WhatsApp sul Play Store di Google. Invece su iOS ci si deve iscrivere al programma TestFlight, che purtroppo oltre ad essere al completo, potrebbe non essere l’opzione migliore. La nuova opzione sarà disponibile una volta aggiornata l’applicazione ad una versione beta, anche più recente, tuttavia potrebbe non essere non disponibile a tutti da subito.

Questa nuova funzionalità è facilmente accessibile dalle impostazioni di WhatsApp sotto la sezione Aiuto, e Segnalazioni sui canali. Qui sarà possibile vedere la lista completa delle segnalazioni effettuate ai vari canali. La lista sarà vuota ma inizierà a popolarsi dopo la prima segnalazione ad un canale. Ogni segnalazione elencata possiederà una panoramica di informazioni utili che permetteranno ad ogni utente di capire le conseguenze delle loro azioni. Tra le varie informazioni, oltre al nome del canale, la motivazione della segnalazione, troviamo i provvedimenti presi dal Team nei confronti di quel canale. Questo permette agli utenti di sentirsi potenti ed importanti e quindi di avere un ruolo fondamentale sulla piattaforma. In questo modo ogni utente che segnala i canale inappropriati, contribuisce a rendere WhatsApp più sicuro. Permettendo di tenere traccia delle varie segnalazioni è appunto possibile sapere se il team di moderazione sta svolgendo un lavoro adeguato. Tuttavia, non si è ancora a conoscenza di quando questa nuova funzione diventerà disponibile a tutti gli utenti.