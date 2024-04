TP-Link Tapo è una serie di prodotti di alto livello, in vendita a prezzi decisamente inferiori al normale, questo è ciò che TP-Link, azienda leader nel settore della produzione di dispositivi legati alla sicurezza e all’informatica in generale, ha deciso di mettere sul mercato giusto qualche anno fa, permettendo al consumatore di innalzare notevolmente il livello di risparmio, senza intaccare la sicurezza.

Uno dei modelli maggiormente di successo, e consigliato per tutti coloro che vogliono risparmiare godendo di ottime prestazioni, è sicuramente Tp-Link C100, una telecamera di videosorveglianza da interno, con audio bidirezionale ed una registrazione video in FullHD, precisamente a 1080p. Non manca, ovviamente, la visione notturna, anche se comunque in bianco e nero, assente un LED che possa illuminare manualmente la scena.

TP-Link Tapo: una telecamera quasi gratis

Se fino a qualche tempo fa acquistare una telecamera WiFi di videosorveglianza era un’operazione molto costosa, alla quale pochi potevano accedere, al giorno d’oggi parliamo invece di prodotti di qualità che riescono ad essere raggiungibili dalla maggior parte dei consumatori. La TP-Link Tapo C100 è una soluzione decisamente conveniente, infatti il suo prezzo consigliato è di 28,99 euro, che viene ridotto oggi da Amazon con il 31% di sconto, fino ad arrivare al valore finale di soli 19,90 euro. Potete acquistarla a questo link.

La memoria interna è completamente assente, in questo caso potete sfruttare lo slot microSD presente direttamente sulla superficie, con il quale raggiungere uno spazio di circa 128GB complessivi. Il prodotto è compatibile con Google Assistant ed Amazon Alexa, per avere la certezza di poter controllare la riproduzione tramite gli assistenti vocali più famosi del mercato. All’interno della confezione troverete tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento, tra cui la fotocamera, l’adattatore di alimentazione, la guida rapida, le viti di montaggio e le istruzioni.