Da qualche settimana Microsoft ha annunciato che il futuro di Xbox si baserà sul rendere i giochi esclusivi disponibili anche per le aziende rivali Sony e Nintendo. Al momento Microsoft è già al lavoro sul porting dei vecchi giochi esclusivi, ma in futuro coinvolgerà anche le nuove esclusive. Inoltre dalle parole di Phil Spencer sembrerebbe che sia possibile anche una Console portatile firmata Xbox.

Novità sulle esclusive, Game Pass e nuova Console Xbox

Come già citato prima, la novità più importante è la conferma che quattro giochi esclusivi Xbox saranno pubblicati su Playstation 5 e Nintendo Switch. Bethesda ha infatti annunciato che Hi-Fi Rush arriverà su Playstation 5 il 18 marzo. Inoltre si ha avuto conferma che anche Sea of Thieves è in arrivo il 30 aprile sempre sulla console di Sony. Invece, Pentiment e Grounded, sono le esclusive che arriveranno anche su Nintendo Switch, oltre su Playstation 5. Da come è emerso dalle parole di Phil Spencer, sembrerebbe che l’azienda punterà a slegare altri giochi esclusivi dalla piattaforma Xbox.

Inoltre, dall’intervista tenuta con The Verge, è stato confermato che l’azienda è al lavoro sulla prossima generazione di Xbox. Si è intuito di come Phil Spencer sia rimasto colpito dall’influenza e l’importanza di console come Nintendo Switch, Steam Deck, Rog Ally e Lenovo Legion Go. Phil Spencer starebbe pensando ad un dispositivo hardware apprezzabile per le sue peculiarità hardware.

Infine, Microsoft ha condiviso i dati sugli abbonati al Xbox Game Pass. Il servizio, infatti, conta 34 milioni di utenti, ovvero il 36% in più rispetto alla cifra di due anni fa. Numero che è molto lontano dall’obiettivo di 100 milioni di utenti entro il 2030. Per questo ogni mese l’azienda sta cercando di incentivare nuovi abbonati aggiungendo nuovi giochi, tra cui Diablo IV che sarà disponibile a partire dal 28 marzo. Per il momento, si può solamente aspettare il corso del 2024 per vedere cosa Phil Spencer sta veramente riservando per il futuro, anche per Xbox Cloud Gaming.