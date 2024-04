BMW Serie 4 Gran Coupé: l'auto termica con incredibili dettagli

La BMW mostra al mondo la sua nuovissima Serie 4 Gran Coupé 2025. Non è una vera e propria novità da parte dell’azienda, ma un restyling di un auto già molto apprezzata. Al modello sono state applicate piccole modifiche che però sono in grado di dare una bella rinfrescata alla berlina di fascia alta.

Cosa notiamo all’esterno della vettura? Come prima cosa i fari sono stati ridisegnati ed ora hanno una grafica a LED con luci per il giorno dalla forma a boomerang, aggressiva e al contempo elegante. Qualcuno avrà notato già tale dettaglio su altri veicoli BMW. La società ha anche modificato la griglia anteriore. Ora la cornice ha una rifinitura in cromatura opaca ed è presente sia sul modello classico di serie che nel pacchetto M. Coloro però che vogliono restare fedeli alla precedente versione con la cornice in nero lucido, possono scegliere l’optional pagando un sovrapprezzo.

Il lato posteriore possiede le medesime luci “lasterlight” viste sulla BMW M4 CSL limited edition. La versione del pacchetto M Sport potrà avrà, tuttavia, un diffusore anteriore in nero lucido. Gli scarichi sono un pochino più grossi, per dare un tocchetto di aggressività. E le colorazioni? Oltre alle già presenti, si aggiungono ad esse il verde Cape York metallizzato e il Rosso Vegas metallizzato e poi nuovi cerchi in lega da 19 e 20 pollici.

Da fuori a dentro: gli interni e i motori del restyling BMW

La BMW si è spostata decisamente sul digitale. L’azienda ha eliminato gran parte dei tasti fisici ed ha aggiunto un sistema iDrive aggiornato con QuickSelect. Grazie ai pulsanti solo touch, sarà possibile fare qualsiasi cosa, calibrando ogni dettaglio sfiorando semplicemente il sistema.

Per le motorizzazioni c’è la versione con un turbo 4 cilindri da 2,0 litri con ibridazione leggera da 48 volt nella 430i, con 255 cavalli e 400 Nm di coppia. Cercate più potenza? Gli acquirenti possono anche optare per la la M440i Gran Coupé. Essa ha sei cilindri in linea da 3,0 l e un sistema ibrido leggero da 48 volt, per una potenza di 386 cavalli e 539 Nm di coppia. La produzione della BMW Serie 4 Gran Coupé avverrà nello stabilimento di Monaco. Ma quando potremo metterci su le mani? A partire da luglio, anche se i prezzi non ne conosciamo ancora stranamente i costi.