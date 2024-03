Vodafone distrugge TIM e lo fa con le SILVER da 7 EURO

Tra tutte le soluzioni migliori che si vedono nel mondo della telefonia mobile, ci sono certamente quelle di Vodafone. Il famoso gestore non si esime mai dal proporre le opportunità più amate dal suo pubblico, soprattutto quello che potrebbe essere intenzionato a rientrare. Secondo quanto riportato, il periodo prossimo sarà quello chiave: il mese di marzo potrebbe infatti comportare il ritorno di alcune offerte che il pubblico potrebbe sposare per il rientro.

Dopo aver visto la concorrenza lanciare delle promozioni mobili sempre più vantaggiose, Vodafone ha voluto in un certo qual modo adeguarsi lanciando una nuova campagna che potesse creare qualche dissapore in giro. Ci sono due offerte a rappresentare il provider: le Silver.

Vodafone: le migliori proposte sono ora disponibili per gli utenti

Partendo dalla prima proposta, quella che costa in genere molto meno rispetto alla seconda, c’è davvero di tutto per soli 7,99 € mensili. Ecco infatti un quantitativo di 100 giga in 4G per navigare sul web accompagnato da minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori.

La seconda offerta, che in genere costa molto di più, oggi costa invece solo 9,99 € al mese comprendendo il suo interno 150 giga in 4G. Ovviamente anche qui ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti.

A poter sottoscrivere queste due offerte saranno solo ed esclusivamente gli utenti che provengono da due fila di gestori. La prima è quella dei provider virtuali, composti da tantissime realtà che stanno dando filo da torcere a Vodafone. La seconda invece è quella rappresentata solo ed esclusivamente da Iliad, che con i suoi oltre 10 milioni di utenti riesce a mettere in fila tutti gli altri provider.

Da ricordare che si possono avere anche 50 giga in più ogni mese semplicemente sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica che tutti conoscono con il nome di Smartpay. Chiaramente saranno cumulabili con quelli dell’offerta scelta.