L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile propone spesso delle offerte di rete mobile estremamente convenienti e pensate principalmente per tutti i nuovi clienti che effettueranno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Tra queste, ci sono le offerte della gamma Lyca Mobile Port In e ci sono anche le offerte della gamma Lyca Mobile Italy. L’operatore sembra che abbia deciso di prorogare fino a fine mese tutto il suo catalogo di offerte.

Lyca Mobile, prorogato tutto il catalogo di offerte delle gamme Port In e Italy

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha prorogato il suo vasto catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, molte delle offerte prorogate fanno parte della gamma di offerte Lyca Mobile Port In e della gamma Lyca Mobile Italy. Tutte queste offerte rimarranno quindi disponibili all’attivazione fino al prossimo 31 marzo 2024.

Tra le offerte della gamma Port In, ci sono alcune offerte riservate a chi richiede la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, tra cui CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Fastweb, PosteMobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, ho. Mobile, Iliad, Very Mobile, Kena, MUND_GSM, NTmobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Enegan S.p.A., Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Elimobile, Italia Power, Conexo Technologies.

Ricordiamo ad esempio le offerte mobile Lyca Mobile Port In 699 e Lyca Mobile Port In 799. Entrambe queste offerte includono ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. La prima offerta include poi fino a 150 GB di traffico dati, mentre la seconda offerta include fino a 200 GB di traffico dati per navigare.

Come già detto, sono state poi prorogate le offerte della gamma Lyca Mobile Italy. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile Lyca Mobile Italy Pink. Quest’ultima ha un costo di soli 6,99 euro al mese ed include fino a 200 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti e fino a 100 SMS verso tutti i numeri.