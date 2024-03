TerraMaster, un marchio leader nel settore dell’archiviazione, ha annunciato il lancio del suo ultimo NAS, il F4-212. Questo dispositivo rappresenta un salto significativo rispetto alla generazione precedente. In quanti offre un’archiviazione più potente e versatile per soddisfare le esigenze di utenti domestici e aziendali.

Il cuore del F4-212 è il suo nuovo processore Realtek 1619B ARM V8.2 Cortex-A55 quad-core a 64 bit, dotato di un’unità a virgola mobile integrata e un motore SIMD NEON. Ciò si traduce in prestazioni migliorate del 40% rispetto al modello precedente, consentendo una gestione dei dati più veloce ed efficiente.

Nuovo TerraMaster: fesign user-friendly e innovativo

Il TerraMaster NAS F4-212 presenta un design intuitivo e user-friendly, con un vassoio per disco rigido senza attrezzi che semplifica l’installazione. Il sistema Push-Lock blocca automaticamente i dischi rigidi inseriti, garantendo una connessione sicura e affidabile. In più, il dispositivo è progettato per ridurre al minimo il rumore, grazie all’innovativa tecnologia di assorbimento del suono di TerraMaster.

Il F4-212 esegue il nuovissimo sistema operativo TOS 5.1, che offre una maggiore velocità, sicurezza e facilità d’uso. Con il supporto per un singolo HDD fino a 22TB e un totale di 44TB, il dispositivo offre un backup completo e affidabile per PC, dispositivi mobili e altro ancora.

Il dispositivo offre anche una gamma di soluzioni di backup robuste, integrate con applicazioni come Duple Backup, TSSS e CloudSync. Questo garantisce la sicurezza e l’integrità dei dati, proteggendo le informazioni preziose dagli imprevisti.

Centro multimediale domestico

Con capacità di decodifica video 4K e compatibilità con protocolli come uPnP/DLNA, il F4-212 si trasforma in un potente centro multimediale domestico. Grazie all’app dedicata “Multimedia Server” di TerraMaster e a server multimediali di terze parti, gli utenti possono godere di un’esperienza di intrattenimento senza interruzioni su una varietà di dispositivi.

Il file server F4-212 supporta una vasta gamma di servizi di file, tra cui SMB, NFS, SFTP/FTP e altro ancora. Con la gestione delle autorizzazioni multiple, è in grado di soddisfare le esigenze di file sharing in vari ambienti di rete

In più, grazie all’app TNAS Mobile 3 per iOS e Android, gli utenti possono accedere al loro dispositivo TNAS ovunque e in qualsiasi momento. Questo offre una maggiore flessibilità e facilità d’uso, consentendo agli utenti di gestire i propri dati da remoto con facilità.

Disponibilità e ulteriori informazioni

Il NAS F4-212 è disponibile in tre modelli, adatti a soddisfare le esigenze di backup dati e intrattenimento multimediale di utenti domestici e aziendali. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto, si può visitare il sito ufficiale di TerraMaster o i suoi rivenditori autorizzati.