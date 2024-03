Samsung Galaxy S23 è uno dei migliori dispositivi in circolazione, nonostante sia comunque vecchio di una generazione, un segnale dell’eccellente lavoro svolto dall’azienda sudcoreana, che ancora oggi risulta essere perfettamente in grado di soddisfare le esigenze di un numero elevato di consumatori.

Il prodotto viene commercializzato nelle più classiche condizioni di vendita, ciò sta a significare che l’utente vi potrà accedere nella variante no brand, con garanzia che avrà una durata di circa 2 anni dall’effettiva data di acquisto. Non cambiano le specifiche tecniche, si tratta di uno smartphone da 146,3 x 70,9 x 7,6 millimetri, raggiungendo un display da 6,1 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X di ottima qualità.

Samsung Galaxy S23: sconto di 310 euro

Finalmente tutti gli utenti si ritrovano con le medesime possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S23, poiché in effetti la spesa finale risulta essere più ridotta rispetto al passato. Il listino è di 1039 euro, per quanto riguarda la variante discussa nell’articolo, di conseguenza è facile pensare all’occasione di risparmiare il 30%, così da arrivare a spendere solamente 729 euro.

Il comparto fotografico del prodotto è forse sottodimensionato, rispetto a quanto previsto per i modelli più costosi e performanti, come Galaxy S23+ e Ultra, nonostante ciò il sensore principale da 50 megapixel vi permetterà di realizzare scatti di natura eccellente. Il difetto è forse legato alla batteria, un componente di soli 3900mAh, che a tutti gli effetti non è troppo capiente, tanto da arrivare scarsamente verso la fine della giornata, nonostante gli sforzi di Samsung di ottimizzare al massimo il consumo energetico del dispositivo stesso. Nel caso in cui foste interessati all’acquisto, ricordiamo essere la spedizione gestita da Amazon, con una consegna in tempi non brevissimi, serviranno circa 10 giorni.