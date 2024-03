La piattaforma di streaming più utilizzata senza alcun dubbio in tutto il pianeta è a onor del vero Netflix, l’azienda californiana ha infatti conquistato una platea di utenti a dir poco assoluta grazie soprattutto al proprio catalogo vasto e ricco di contenuti che vengono aggiornati ogni mese con nuovi arrivi e serie TV prodotte dall’azienda stessa che garantiscono un seguito a quelle più amate da tutto il pubblico.

Questo catalogo vanta letteralmente di tutto, dalle sere intramontabili della nostra infanzia fino ai film di recente uscita o alcuni prodotti direttamente da Netflix che vengono pubblicati solo ed unicamente sulla piattaforma di streaming vestita di rosso.

Il catalogo è ovviamente in costante aggiornamento e vede principalmente l’arrivo di nuovi contenuti ogni mese, ciò non toglie che però alcuni di essi superato un certo periodo vengono rimossi per sempre dalla piattaforma per essere rimpiazzati da altri, in molti si chiedono il perché Netflix non lasci a tempo indeterminato i contenuti sul proprio sito, ecco la risposta che stavate cercando.

Ecco perché Netflix rimuove i film

A dare risposta a questo interrogativo è direttamente l’azienda nella sua documentazione ufficiale pubblicata sul sito web, la motivazione alla base dietro questa pulizia periodica che viene effettuata sul catalogo, come potete intuire, ci sono ragioni legate alle licenze che Netflix ottiene e acquista dagli studi di tutto il mondo.

Ovviamente l’obiettivo della società è quello di mantenere i propri contenuti sul catalogo disponibili per il maggior tempo possibile, ciò non toglie che quando le licenze scadono Netflix vada a ragionare su cosa è meglio fare soprattutto in termini economici, ecco dunque perché alle volte molti contenuti vengono rimossi dal momento che gli ascolti magari potrebbero non risultare soddisfacenti per l’azienda che decide così dunque di puntare su altro, rimpiazzando ciò che viene rimosso con serie TV o film di recente creazione.