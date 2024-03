Una vera e propria offerta pazza è disponibile direttamente su Amazon, in questi giorni gli utenti possono pensare di acquistare un prodotto Apple, riuscendo a risparmiare molto di più di quanto abbiate mai immaginato.

Il modello che risulta essere attualmente in promozione è l’Apple Mac Mini, nella sua variante del 2023, quindi la più recente tra le tantissime disponibili in commercio, con chip M2 di ultima generazione. Il prodotto presenta 8GB di RAM, riuscendo così a soddisfare le richieste degli utenti che necessitano della possibilità di aprire più applicazioni in contemporanea, arrivando poi a 256GB di memoria interna, che ricordiamo non essere espandibile.

Offerta incredibile: sconto del 25% su un prodotto Apple

Risparmiare sui prodotti Apple è possibile, a dispetto di quanto si sarebbe mai potuto pensare, infatti in questi giorni gli utenti riescono a mettere le mani su un Mac Mini di ultima generazione, lanciato direttamente nel 2023, a soli 549 euro. Il risparmio è decisamente importante, se considerate che comunque il suo listino di 729 euro, è stato scontato del 25%, senza andare ad intaccare le condizioni di vendita.

Il prodotto risulta essere estremamente versatile, data la presenza, nella parte posteriore, di una buonissima dotazione di connettori fisici, tra cui troviamo appunto una presa ethernet, per collegare fisicamente il device ad un router, due thunderbolt 4, una HDMI, due porte USB-A classiche, per finire con il jack da 3,5mm, da utilizzare direttamente per le cuffie (come uscita audio, per intenderci).

Ciò che rende l’Apple Mac Mini decisamente speciale, oltre ad un design iconico, con chassis interamente realizzato in metallo opaco, caratteristico di tutti i prodotti dell’azienda di Cupertino, sono le dimensioni relativamente contenute, che in questo modo facilitano il posizionamento praticamente dovunque si desideri, anche in ambienti intrisi di prodotti.