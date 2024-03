L’introduzione del tanto atteso Apple Watch Ultra, equipaggiato con un display microLED, potrebbe subire un ulteriore ritardo.

I recenti sviluppi indicano che Apple sta affrontando problemi significativi legati alla produzione di questo tipo di display, portando all’annullamento di progetti fondamentali legati alla tecnologia microLED.

Secondo fonti di Counterpoint Research, i motivi principali dietro il possibile annullamento del progetto microLED per l’Apple Watch Ultra sono i bassi rendimenti di produzione e i costi elevati. Questi fattori potrebbero aver spinto l’azienda a rivalutare la sua strategia e a prendere in considerazione il rinvio del lancio del dispositivo.

Il recente comunicato stampa rilasciato da ams OSRAM ha confermato l’annullamento di un progetto fondamentale legato alla strategia microLED. Questo ha causato un’ondata di shock all’interno dell’azienda, che aveva investito notevoli risorse nella costruzione di una fabbrica in Malesia per soddisfare l’ordine presumibilmente ricevuto da Apple.

Apple: indicazioni di possibili ritardi nel lancio

Anche se non è stata confermata ufficialmente la scelta di ams OSRAM come fornitrice di pannelli microLED per l’Apple Watch Ultra, i recenti sviluppi indicano che il lancio del dispositivo potrebbe essere ulteriormente ritardato.

Inizialmente previsto per il 2025, il lancio infatti potrebbe slittare al 2026 o oltre.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dall’autorevole analista Ming-Chi Kuo, la società potrebbe non solo rinviare il lancio del Watch Ultra, ma anche abbandonare l’idea di utilizzare la tecnologia microLED per altri dispositivi.

Ciò potrebbe rappresentare una battuta d’arresto significativa per l’azienda. Essa infatti puntava ad acquisire questa tecnologia per migliorare la competitività dei suoi prodotti.

Tutto ciò potrebbe influenzare anche le aspettative dei consumatori e la percezione del marchio Apple.

Insomma, come detto, i recenti problemi legati alla produzione di display microLED potrebbero portare a un ulteriore ritardo nel lancio dell’Apple Watch Ultra.

Questo solleva domande sulla strategia futura di Apple e sull’adozione della tecnologia microLED in altri dispositivi. Resta da vedere come l’azienda affronterà questa sfida e quali saranno le sue mosse future nel mercato degli smartwatch.