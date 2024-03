Una tecnologia che sta prendendo l’largamente piede nelle abitazioni di tutta Europa da un paio di anni e quella delle pompe di calore, questi impianti a differenza di quelli convenzionali nell’utilizzano gas idrocarburi per produrre calore, bensì sfruttano l’ambiente circostante e consentono anche di svolgere la funzione inversa, dunque non soltanto riscaldano gli ambienti di casa ma consentono anche il loro raffreddamento.

Investire in una pompa di calore dunque se vi trovate nella zona giusta può risultare una scelta efficace dal momento che consente di abbattere i costi legati all’utilizzo di combustibili fossili e allo stesso tempo riduce al minimo l’impatto ambientale che abbiamo con la nostra abitazione.

Scegliere una pompa di calore dunque può risultare vincente sebbene presenti degli svantaggi che comunque non possono essere arginati in alcun modo, dunque la decisione deve ricadere in base alla ponderazione tra vantaggi e svantaggi, vediamo l’insieme.

I maggiori svantaggi per tipologia

Aria-aria:

Le unità da installare esternamente possono essere rumorose, non troppo ma nemmeno trascurabili.

Necessitano di uno spazio esterno apposito che non è trascurabile e alle volte deve essere appositamente allestito.

Gli split interni sono visibili e non propriamente oggetti di design.

Aria-acqua:

Acqua a bassa temperatura: Non ottimale per i caloriferi in ghisa.

Non ottimale per i caloriferi in ghisa. Efficienza ridotta a basse temperature esterne: Le temperature rigide ne peggiorano l’efficienza.

Le temperature rigide ne peggiorano l’efficienza. Necessità di resistenza integrativa: Sotto i -25°C serve una resistenza per portare l’acqua a temperatura, cosa che aumenta i consumi in termini di corrente.

Sotto i -25°C serve una resistenza per portare l’acqua a temperatura, cosa che aumenta i consumi in termini di corrente. Maggiori costi: Costo più alto rispetto alla controparte aria-aria.

Costo più alto rispetto alla controparte aria-aria. Efficienza influenzata dall’efficienza energetica dell’edificio: Efficienza della pompa direttamente proporzionale a quella dell’edificio.

Acqua:

Complessità lavorativa: Progettazione e lavori molto complessi rispetto alle altre categorie.

Progettazione e lavori molto complessi rispetto alle altre categorie. Problemi legislativi: Le normative locali potrebbero creare problemi d’installazione.

Le normative locali potrebbero creare problemi d’installazione. Qualità dell’acqua: La qualità dell’acqua nel sottosuolo influenza l’efficienza in modo importante.

Geotermica: