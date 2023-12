La seconda generazione di Apple Watch Ultra, lo smartwatch robusto e con display particolarmente ampio dedicato agli sportivi, è arrivata quest’anno ma soltanto nel 2026 avremo la possibilità di assistere all’arrivo di una nuova versione.

Come anticipato nei mesi scorsi dai leaker più noti, molto probabilmente Apple Watch Ultra 3 arriverà soltanto tra due anni e sarà ancora più costoso.

Apple Watch Ultra: il display sarà ancora più grande!

A suggerire alcune delle novità previste con l’arrivo della terza generazione di Apple Watch Ultra è TrendForce, che riferisce la probabile sostituzione del display attualmente utilizzato dal colosso con dei nuovi pannelli micro-LED ancora più grandi.

La fonte ritiene che il prossimo smartwatch Ultra di Apple sarà il primo con display da 2,1 pollici. L’aumento delle dimensioni sarà significativo e valorizzato soprattutto dal passaggio al micro-LED, che renderà il dispositivo ancora più efficiente in termini di consumo energetico e con una migliore qualità grafica.

L’introduzione dei nuovi display avrà senz’altro delle conseguenze in termini di costi di produzione, che inevitabilmente si tradurranno in un aumento del costo finale. Apple potrebbe apportare così un rincaro di circa 80 dollari, che potrebbe non essere ben accolto dagli utenti, già poco entusiasti dal prezzo del modello in commercio.

Attualmente Apple Watch Ultra 2 è disponibile nel nostro Paese a un costo di partenza di 909,00 euro. Gli interessati hanno la possibilità di scegliere tra versioni differenti: Alpine Loop, Trail Loop e Cinturino Ocean. Ogni modello presenta un cinturino diverso, adeguato a diversi tipi di attività ed è disponibile in più colorazioni e taglie.