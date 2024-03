VeryMobile ha annunciato una nuova proroga per la sua offerta Very Esclusiva, che offre agli utenti una generosa dose di minuti, SMS e dati a un prezzo imbattibile.

Questa volta, l’offerta è stata estesa fino al 29 Febbraio 2024.

Dando ai clienti ancora più tempo per approfittare di questa conveniente opzione.

L’offerta Very Esclusiva proposta da VeryMobile è un pacchetto completo che include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa;

verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa; SMS illimitati ;

; 100 Giga di dati.

Il tutto al prezzo fisso di soli 4,99 euro al mese. Ciò significa che gli utenti possono navigare, chiamare e messaggiare senza limiti, tutto a un prezzo estremamente conveniente.

VeryMobile: facile attivazione per i nuovi clienti

L’offerta è aperta ai nuovi clienti di Very Mobile provenienti da una serie di operatori, tra cui iliad, PosteMobile, TIM, e molti altri.

L’attivazione avviene attraverso una pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore, rendendo il processo rapido e senza complicazioni.

I costi di attivazione e della SIM sono totalmente gratuiti, offrendo un ulteriore vantaggio per chi decide di passare a questa offerta conveniente.

Oltre alla generosa offerta di base, VeryMobile offre anche la possibilità di attivare l’opzione aggiuntiva Very Full Speed. L’opzione che sblocca il limite di velocità del 4G previsto di base.

Questo significa che i clienti possono godere di una navigazione più veloce a una tariffa aggiuntiva minima.

Ma non è tutto, servizi come Ti Ho Cercato e RingMe sono inclusi senza costi aggiuntivi, garantendo un’esperienza completa e conveniente.

Roaming UE e altri dettagli

Per i viaggiatori europei, l’offerta Very Esclusiva include anche il roaming gratuito nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito. Con limiti mensili di dati che rispettano la normativa vigente. In caso di esaurimento dei dati mensili, si applica una tariffa competitiva per il traffico aggiuntivo.

Con la proroga dell’offerta Very Esclusiva fino al 29 Febbraio 2024, VeryMobile conferma il suo impegno nel fornire ai clienti un’opzione conveniente e completa per le loro esigenze di comunicazione.

Questa offerta si presenta come un’opzione allettante per coloro che cercano un piano mobile conveniente e senza complicazioni.