Il tablet Android che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere è disponibile ad un prezzo decisamente basso, infatti al giorno d’oggi gli utenti possono spendere solamente 100 euro per l’acquisto di un prodotto completo e ricco di funzionalità.

Il marchio in questione è Newest, si tratta di un tablet da 10 pollici di diagonale, che presenta una buonissima configurazione di base, infatti ha processore octa-core, affiancato da 14GB di RAM e 128GB di memoria interna. Da notare che quest’ultima può essere incrementata fino a 1TB, sfruttando il corrispettivo slot per la microSD.

Se volete avere le offerte Amazon sul vostro smartphone, allora dovete subito iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, così scoprirete anche i codici sconto gratis.

Tablet Android: occasione imperdibile a basso costo

Al giorno d’oggi pensare di acquistare un tablet Android porta gli utenti a credere di dover investire cifre particolarmente elevate, ma dovete sapere che il modello di cui vi abbiamo parlato nell’articolo è tutt’altro che costoso: lo potete avere solamente a 99,99 euro.

Compralo su Amazon

Ciò che rende il prodotto indicato nell’articolo ancora migliore di tanti altri, è il kit incluso direttamente in confezione, poiché a tutti gli effetti gli utenti potranno avere liberamente accesso alla tastiera bluetooth, così da trasformarlo direttamente in un tablet, ad un mouse di piccole dimensioni, da utilizzare facilmente in mobilità, oltre a naturalmente i connettori ideali per il funzionamento e la ricarica, per completarsi con un adattatore HDMI to USB-C (utile per collegare il tablet ad un monitor esterno) ed una pellicola di protezione.

Se foste interessati all’acquisto, dovete comunque ricordare essere un tablet con sistema operativo Android e GMS inclusi, ciò sta a significare che in parole povere potrete fruire tranquillamente di tutti i servizi Google, cosa che invece non accade con i prodotti Huawei, per intenderci. La batteria è un componente da 8000mAh, ed offre comunque una buona autonomia.