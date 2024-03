Il monitor BenQ attualmente in promozione su Amazon è da consigliare a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, che permetta comunque di avere tra le mani un display da 27 pollici di diagonale, con una risoluzione FullHD da 1920 x 1080 pixel.

Dimensionalmente parlando il prodotto può essere facilmente posizionato praticamente dovunque si desideri, infatti raggiunge 7,09 x 24,02 x 18,23 centimetri, con un peso che si aggira sui 4,85 kg. Sulla superficie è presente un sensore di luminosità, che permette di regolare l’intensità luminosa in relazione all’ambiente, riducendo al massimo l’affaticamento oculare.

Aprite subito le offerte Amazon con i codici sconto gratis, che potete avere solo correndo ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

BenQ: il monitor in promozione è super

Per non affaticare mai la propria vista è assolutamente necessario disporre di un monitor adeguato, posto alla giusta distanza dagli occhi, ed eventualmente con protezione contro l’emissione della luce blu. Il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo ha tutte le caratteristiche/specifiche desiderate, e soprattutto è super scontato su Amazon: il suo listino sarebbe di 224,00 euro, in questi giorni è stato ridotto del 42%, per arrivare a soli 129,99 euro.

Compralo su Amazon

Nonostante sia un monitor da 27 pollici di diagonale, ciò che lo rende speciale sono dimensioni non troppo elevate, infatti dovete ricordarvi che raggiunge 7,09 x 24,02 x 18,23 centimetri, con un peso di 4,85 kg. La risoluzione massima, come in parte anticipato nei paragrafi precedenti, è di 1920 x 1080 pixel, con supporto all’HDR per una maggiore nitidezza e qualità dei colori.

Posteriormente trova posto una discreta selezione di connettori, tra cui una DP, una HDMI classica, una VGA di vecchia generazione (adatta quindi per prodotti molto datati), a cui seguono due jack da 3,5mm, così da riuscire ad ampliare al massimo l’usabilità del prodotto. Lo sconto indicato nell’articolo è da considerarsi valido per poco tempo, consigliamo di affrettare la scelta.