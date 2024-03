Tostapane De'Longhi in MEGA OFFERTA solo su Amazon

Godetevi la vostra colazione preferita con il tostapane 2 fette con pinze De’Longhi, ora disponibile a un prezzo irresistibile di 35,99€ su Amazon. Questo elettrodomestico non è solo un elettrodomestico per la colazione, ma un compagno affidabile per preparare una vasta gamma di prelibatezze culinarie, dalla classica fetta di pane tostato ai sandwich farciti e molto altro ancora.

Con un design elegante e resistente alle impronte digitali, il tostapane si adatterà perfettamente alla vostra cucina. I piedini antiscivolo garantiscono stabilità mentre la sua struttura compatta e salvaspazio vi permette di posizionarlo comodamente ovunque senza ingombrare. Il colore alquanto sgargiante porterà una marcia in più nella vostra cucina, rallegrando il vostro umore.

Scopri le funzionalità multiple del Tostapane

Questo tostapane è dotato di tre funzioni principali, tutte indicate da un pratico indicatore luminoso. La funzione “Cancella” vi permette di interrompere il processo di tostatura in qualsiasi momento, mentre la “Riscalda” è ideale per scaldare toast già pronti. La funzione “Scongela” vi permette di tostare pane congelato senza rischiare di bruciarlo.

Grazie al controllo elettronico progressivo del grado di tostatura, avete la libertà di scegliere tra 6 diverse gradazioni per ottenere il tostato perfetto, indipendentemente dal tipo di pane che preferite. Attraverso questa funzionalità, potrete dorare il vostro pane in modo uniforme su entrambi i lati, garantendo una colazione sempre deliziosa. Una caratteristica unica del tostapane sono le pratiche pinze estraibili, che semplificano la manipolazione e l’estrazione del pane una volta terminata la tostatura. Ciò garantisce una distribuzione uniforme del calore e una tostatura omogenea per un risultato perfetto ogni volta.

Per una pulizia facile e veloce, il tostapane è dotato di un pratico vassoio raccogli briciole removibile. Basta estrarlo e svuotarlo per mantenere il vostro elettrodomestico pulito e funzionante al meglio, senza preoccuparsi che le briciole si accumulino e brucino durante le tostature successive. Con tutte queste speciali caratteristiche lo utilizzerete ogni giorno! Chi non ama il pane tostato alla perfezione, croccante e caldo?