I titoli appartenenti al genere simulativo stanno per accogliere un nuovo gioco dedicato alle demolizioni e alle costruzioni. Il nuovissimo Demolish & Build 3 raccoglie nel titolo esattamente quella che sarà l’esperienza di gioco che verrà messa davanti agli utenti.

I giocatori si troveranno a gestire una impresa di demolizioni, il cui scopo sarà quella di distruggere gli edifici e crearne di nuovi. Partendo da questa trama semplice nell’idea, ci si troverà davanti a diverse sfide ingegneristiche da non sottovalutare.

Ogni missione dovrà essere conclusa nel miglior modo possibile per proseguire nella storia e sbloccare nuove attrezzature. Al fine di poter scoprire i segreti di Demolish & Build 3, i giocatori potranno cimentarsi nel prologo messo a disposizione dagli sviluppatori.

Il prologo contenente le prime tre missioni complete di Demolish & Build 3 è disponibile gratuitamente su Steam

A partire da marzo 2024, gli utenti PC potranno provare in anteprima il titolo su Steam e scoprirne i segreti e i punti di forza. Grazie a questa prova, sarà possibile scoprire il sistema di distruzione avanzato che gestisce la realistica fisica del titolo.

Inoltre, oltre a utilizzare in prima persona gli strumenti di demolizione passando dai martelli alle ruspe e ai bulldozer, il titolo offre anche ampie possibilità gestionali. Infatti, bisognerà gestire la propria ditta di demolizione, espandendo il business attraverso nuove attrezzature sempre più complesse. La distruzione, però, non sarà l’unico aspetto da considerare. Anche la costruzione sarà fondamentale per proseguire nella storia e avere accesso a nuovi lavori.

Come anticipato con un filmato su YouTube, il prologo permetterà di giocare alle prime tre missioni che si ritroveranno nella versione completa del titolo. Il tempo per completare tutte e tre le sfide è di circa un’ora e mezza, a conferma che il titolo non è affatto da sottovalutare.

Gli sviluppatori di Demolish Games hanno confermato che il prologo gratuito è solo l’inizio. La versione completa di Demolish & Build 3 arriverà sul mercato il secondo trimestre dell’anno. In seguito, a partire dal 2025, arriveranno anche le versione console compatibili con PlayStation5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.