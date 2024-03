Sicuramente prima di fare qualsiasi attività all’aperto, per non ritrovarci in brutte sorprese, ci affidiamo al meteo. Grazie ai vari siti web di previsioni, possiamo calcolare con molto anticipo le condizioni del meteo di una determinata data. Numerose sono le alternative, ma in questo articolo mostreremo i siti web più affidabili per le previsioni meteo. Appunto per evitare elementi che potrebbero influire negativamente su una nostra iniziativa all’aria aperta, dobbiamo affidarci a siti web che siamo molto affidabili. Tenendo conto però che esiste purtroppo un piccolo margine di errore e la differenza di qualità tra un sito e un altro è proprio nella minimizzazione di esso.

Ma quali sono, tra la miriade sparsi su internet, i più sicuri? In questo articolo mostreremo i più affidabili. Ricordandoci, come già detto prima, che esisterà sempre un piccolo margine di errori nella previsioni.

Il Meteo

Il Meteo è uno dei siti più noti della nostra penisola nel settore. Al suo interno presenta ovviamente articoli di interesse meteorologico con approfondimenti sulle condizioni del meteo dei prossimi giorni fino ad arrivare a distanze di settimane. Questo sito permette di vedere in modo molto dettagliato e accurato le previsioni, si possono consultare dati come la velocità del vento, l’umidità e le precipitazioni. Inoltre è possibile verificare il meteo in una città specifica.

Sito ufficiale Il Meteo

3B Meteo

Un altro tra i siti web più affidabili per il meteo è 3B Meteo. Questo sito permette di avere notizie molto dettagliate sulle precipitazioni sia del giorno corrente, che dei giorni successivi. sfruttando la barra di ricerca è possibile avere aggiornamenti ora per ora su informazioni come temperatura, vento, intensità U.V.

Sito ufficiale 3B Meteo

Meteo AM

Meteo AM è sostanzialmente il portale dell’aereonautica militare. Scendendo verso il basso è possibile visualizzare le previsioni del tempo pubblicate sul canale YouTube dell’aereonautica militare. Questo sito web permette di avere notizie sul meteo fino ad un massimo di quattro giorni dal momento in cui stiamo navigando.

Sito ufficiale Meteo AM