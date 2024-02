Nelle scorse ore, Crystal Dynamics ha completamente rinnovato il sito dedicato a Tomb Rider. All’interno della nuova pagina web è possibile risolvere alcuni enigmi che daranno accesso a ricompense esclusive.

Tra queste spicca una foto di una Lara Croft dal look inedito. Immediatamente, gli esperti di settore hanno provato a capire se questa immagine ritraesse la protagonista della saga di Tomb Rider in un nuovo capitolo del franchise.

Infatti, il volto dell’eroina ricordava quello visto nella trilogia Survivor pubblicata tra il 2013 e il 2018. Tuttavia, l’abbigliamento e soprattutto gli abbinamenti cromatici fanno tornare la mente alla Lara Croft impegnata nelle sue primissime avventure.

Crystal Dynamics sta lavorando ad un nuovo capitolo della saga di Tomb Rider dove sarà mostrato un nuovo design per Lara Croft

Crystal Dynamics have released a new look at "unified" Lara Croft. pic.twitter.com/3zTtdAy1oo — SmashLara • Tomb Raider News (@SmashLara) February 14, 2024

Questo mix di stili ha creato parecchia confusione e attesa nei giocatori e Crystal Dynamics ha scelto di intervenire per fare chiarezza. Gli sviluppatori hanno confermato di essere al lavoro su un nuovo titolo della serie tuttavia, questo non sarà necessariamente il design finale.

L’immagine è pensata per essere un artwork che riassume l’essenza di Lara Croft. Come confermato da un portavoce della software house a Vandal, il concept visuale vuole creare una visione unitaria del personaggio. Per questo motivo si sono presi elementi tipici da ogni saga e fusi insieme per creare mix unico e riconoscibile.

Inoltre, non è detto che questo sarà il design definitivo di Lara Croft nel nuovo capitolo di Tomb Rider. Gli sviluppatori sono rimasti molto vaghi su questo punto, confermando di non essere pronti a condividere nuovi dettagli e informazioni con gli utenti.

Al momento, l’unica certezza sembra essere il motore grafico utilizzato per lo sviluppo. Il team di Crystal Dynamics si affiderà a Unreal Engine 5 per creare ambienti unici, vivi e visivamente impressionanti. Come per ogni Tomb Rider che si rispetti, l’esplorazione sarà una componente fondamentale insieme alla risoluzione di enigmi. Non bisognerà sottovalutare gli scontri con diverse tipologie di nemici che adotteranno tattiche differenti.