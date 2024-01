Demolish & Build Classic si prepara a portare distruzione e divertimento sulle console Sony. I giocatori PlayStation 5 e PS4 potranno divertirsi con questo nuovo titolo simulativo incentrato sulla demolizione e sulla ricostruzione. La data di uscita è fissata per il prossimo 12 gennaio 2024.

Infatti, Demolish & Build Classic permette di prendere il comando di una ditta specializzata proprio nel distruggere vecchi edifici e nella costruzione di nuove strutture. Il titolo ha un approccio simulativo e bisognerà gestire tutti gli aspetti economici, manageriali e operativi dell’azienda.

Come mostrato su YouTube, i progetti edilizi da intraprendere nella carriera del titolo saranno molti vari. Si inizierà con strumenti basilari per distruggere capanne di legno e si passerà ai grandi mezzi pesanti per i grandi edifici. Oltre a seguire le missioni proposte dal titolo, i giocatori potranno divertirsi con le proprie costruzioni nella modalità sandbox.

Dopo aver portato la distruzione su PC, Nintendo Switch e console Microsoft, Demolish & Build Classic si prepara a far divertire anche gli utenti PlayStation 5 e PS4

Il debutto su PlayStation 5 e PS4, tuttavia, non è una novità assoluta per il titolo. Precedentemente, Demolish & Build Classic è arrivato su Nintendo Switch e su Xbox One e Xbox Series X|S. Il titolo è sviluppato da Demolish Games e da Ultimate Games.

Nel corso del 2024, inoltre, la serie videoludica si espanderà ulteriormente. Infatti, gli sviluppatori lanceranno ufficialmente Demolish & Build 3. Il gioco uscirà prima su PC e, in seguito, su tutte le console Nintendo, Microsoft e Sony. Nel frattempo, gli utenti Sony devono attendere ancora qualche giorno per divertirsi a distruggere tutto.