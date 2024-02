Le indiscrezioni riguardanti The Mandalorian & Grogu, il nuovo film ambientato nella Galassia di Star Wars, si stanno facendo sempre più frequenti. Nonostante la pellicola non arriverà nei cinema prima del 2026, possiamo scoprire alcuni dettagli sulla fase di pre-produzione.

Infatti, in queste ore è arrivata una importante conferma secondo quanto riportato da Variety. Lucasfilm, ha scelto la location in cui verranno effettuate tutte le riprese di The Mandalorian & Grogu. La produzione si svolgerà interamente in California e il motivo è tutt’altro che banale.

Oltre alla disponibilità di set e location variegate, il motivo principale che ha spinto Lucasfilm a questa decisione è quello fiscale. Infatti, l’azienda ha ottenuto un cospicuo incentivo fiscale attraverso il programma di credito d’imposta per il cinema e la televisione stanziato dallo Stato della California.

La Lucasfilm ha deciso che The Mandalorian & Grogu sarà girato interamente in California e Disney non può che essere felice di questa scelta

In particolare, The Mandalorian & Grogu sarà il film con il budget più alto a ricevere i finanziamenti da parte della Commissione cinematografica della California. Infatti, il budget stimato per la pellicola è di circa 166 milioni di dollari. Gli incentivi ammonteranno a circa 61 milioni di dollari, un vantaggio non da poco considerando l’importanza del progetto.

Per aver accesso ai sovvenzionamenti, Disney e Lucasfilm dovranno realizzare il film in California. Ma questo requisito non è il solo, infatti, la produzione dovrà avere ripercussioni positive sull’economia dello stato, coinvolgendo maestranze e fornitori locali.

In totale, la Commissione cinematografica della California ha scelto quindici pellicole tra progetti indipendenti e di grandi studi da sostenere. A fronte di 330 milioni di dollari in crediti d’imposta statali, la California punta a generare quasi 408 milioni di dollari per sostenere l’economia locale.

Le stime indicano la creazione di posti di lavoro, con oltre 2.252 membri della crew di produzione, 598 membri del cast e quasi 17 mila comparse. In totale, tutte queste persone saranno impiegate sui vari set per oltre 579 giorni di riprese.