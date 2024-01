Lucasfilm e Disney hanno sorpreso gli appassionati della saga di Star Wars annunciando la produzione di un nuovo film che arriverà al cinema. Jon Favreau dirigerà la pellicola The Mandalorian & Grogu che porterà sul grande schermo i due protagonisti della serie Disney+ a loro dedicata.

La notizia ha immediatamente acceso gli animi dei fan che non vedono l’ora di ammirare il duo in azione al cinema. Tuttavia, dopo l’entusiasmo iniziale, sono sorte alcune domande in merito al futuro della serie Disney+.

Inizialmente si pensava che la pellicola avrebbe rappresentato il finale della quarta stagione di The Mandalorian. Lucasfilm e Disney avrebbero modificato la durata della stagione riducendo il numero di episodi da otto a sei. In questo modo, gli ultimi due sarebbero stati modificati proprio per consentire il debutto di The Mandalorian & Grogu al cinema.

The Mandalorian & Grogu porterà al cinema l’iconico duo ma potrebbe causare la cancellazione della serie Star Wars su Disney+

Tuttavia, stanno sorgendo alcune indiscrezioni che indicano la cancellazione della serie per diverse necessità produttive. Lo sciopero dello scorso anno, indetto dalla Writers Guild of America, ha scombinato i piani di molte case di produzione cinematografiche.

La scrittura della quarta stagione di The Mandalorian potrebbe essere stata fortemente influenzata dagli scioperi. La nuova stagione della serie Disney+, infatti, è stata annunciata prima dell’uscita della terza sulla piattaforma di streaming. Jon Favreau, il creatore della serie insieme a Dave Filoni, ha più volte ribadito di aver completato la sceneggiatura. Lo sciopero, però, ha inevitabilmente causato il ritardato nell’avvio delle riprese.

A causa di questa situazione, Disney e Lucasfilm potrebbero aver cambiato radicalmente approccio, cercando di sfruttare al massimo la visibilità del duo e l’amore dei fan verso la coppia. Piuttosto che realizzare una serie per lo streaming, la storia di The Mandalorian e Grogu sarebbe stata riadattata per diventare un film.

Se questa ipotesi dovesse essere confermata, il film coinciderebbe con la quarta stagione. Ne consegue che non verrà realizzata la nuova serie e che il film sarà l’unica produzione legata a The Mandalorian su cui il brand Star Wars si concentrerà.

Non resta che attendere maggiori sviluppi in questa intricata storia che certamente non tarderanno ad arrivare.