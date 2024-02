L’annuncio da parte di Disney e Lucasfilm della nuova pellicola The Mandalorian & Grogu ha letteralmente fatto impazzire gli appassionati dell’universo di Star Wars. Il film porterà sul grande schermo i due protagonisti di The Mandalorian, la serie TV pubblicata su Disney+.

Sebbene Lucasfilm non abbia confermato ulteriori dettagli, se non che la regia sarà affidata a Jon Favreau , grazie ad alcune nuove indiscrezioni possiamo scoprire qualcosa in più sulla pellicola. Come indicato da Bespin Bulletin, le riprese inizieranno nel corso dell’anno.

In particolare, la data di inizio delle riprese sembra essere fissata per il 17 giugno. Il periodo dedicato allo shooting sarà da circa quattro mesi, quindi da giugno a ottobre. Considerando il tempo per la post-produzione e l’eventuale necessità di effettuare nuove riprese, la data di uscita è prevista nel 2026.

L’universo di Star Wars tornerà al cinema con The Mandalorian & Grogu, la pellicola entrerà presto nella fase di produzione vera e propria

Infatti, possiamo considerare attendibili queste tempistiche anche prendendo in relazione quelle della serie TV dedicata a The Mandalorian. Le riprese per la terza stagione hanno coinvolto il team per circa sei mesi con una post-produzione della durata di circa un anno.

Se tutto dovesse procedere secondo i piani, The Mandalorian & Grogu potrebbe essere pronto ben prima del 22 maggio 2026, possibile data di uscita. Infatti, Disney ha già fissato alcuni slot dedicati al mondo di Star Wars per quell’anno e questo è quello che certamente è il più atteso dai fan.

Un ulteriore aspetto emerso in merito alla nuova pellicola è quello del budget. Disney e Lucasfilm hanno speso circa 15 milioni di dollari per ogni episodio della prima stagione. Considerando gli 8 episodi, il costo totale della stagione è stato di 120 milioni di dollari. Supponendo che il costo è rimasto invariato per tutte le stagioni successive possiamo immaginare che la stessa cifra sarà utilizzata anche per il film.

Una ulteriori ipotesi vede l’arrivo al cinema The Mandalorian & Grogu come pellicola conclusiva della quarta stagione di The Mandalorian. In questo caso, il film sarebbe girato insieme alla serie TV, abbattendo i costi di produzione.

Ricordiamo che al momento si tratta solo di indiscrezioni non confermate. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.