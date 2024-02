Polestar 3: inizia la produzione negli USA con primi test positivi

Polestar, il rinomato marchio automobilistico specializzato in veicoli elettrici ad alte prestazioni, di recente ha annunciato con entusiasmo l’avvio della produzione del suo nuovo modello, il Polestar 3. Il brand ha cominciato l’operazione presso lo stabilimento di Chengdu, in Cina. Il CEO dell’azienda, Thomas Ingenlath, ha sottolineato in un’intervista l’importanza di questo traguardo. L’uomo ha evidenziato il passaggio da un’azienda con un solo modello ad una che offre ora tre diverse autovetture. Ha inoltre confermato i piani futuri per la prossima fase di produzione, programmata per la metà del 2024 nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti.

Ingenlath ha espresso fiducia nel rispetto dei piani per l’avvio della produzione del modello nel Paese. Il completamento dei primi test di produzione presso lo stabilimento americano di Ridgeville, infatti, ha posto intanto le basi per il successo del Polestar 3 negli Stati Uniti.

Polestar per soluzioni ecosostenibili ed innovative

Polestar, un marchio svedese, è impegnato a migliorare la società attraverso il design e la tecnologia, accelerando il passaggio alla mobilità sostenibile. Con sede a Göteborg, le sue auto sono disponibili online in 27 mercati globali. La missione della società è quella di guidare l’industria automobilistica verso un futuro più attento all’ambiente. Per fare ciò punta sulla prodizione di soluzioni innovative e all’avanguardia per i consumatori di tutto il mondo. Il nuovo modello è un palese esempio della sua strutturata visione.

Un aspetto significativo del Polestar 3 è la sua designazione come la prima auto della casa ad essere prodotta in due continenti. Ciò rappresenta un’ambiziosa mossa assai strategica. L’obiettivo mira a sostenere le ambizioni di crescita dell’azienda non solo in Nord America e in Europa, ma anche in Asia.

Con il suo design innovativo, le prestazioni eccezionali e l’impegno per la sostenibilità, il Polestar 3 si preannuncia come un’aggiunta entusiasmante alla gamma di auto elettriche della casa automobilistica. Grazie alla società che ha avviato ufficialmente a Chengdu e ha segnato la prossima tappa negli Stati Uniti, gli appassionati di tutto il mondo stanno palpabilmente aspettando questo nuovo modello.