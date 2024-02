Nel sempre più competitivo mercato della telefonia mobile, PosteMobile si fa avanti con una proposta che promette di rivoluzionare il settore.

Con la sua ultima offerta, denominata CREAMI EXTRA WOW 50×2, l’operatore si propone di battere la concorrenza, inclusa la nota Iliad.

La nuova offerta di PosteMobile non delude le aspettative, offrendo una vasta gamma di servizi a un prezzo estremamente vantaggioso.

Con crediti per chiamate, SMS illimitati e ben 100 GB di traffico dati in 4G+, gli utenti possono godere di una connettività senza precedenti a soli 8 euro al mese.

PosteMobile: servizi aggiuntivi senza costi extra

Ma le sorprese per i clienti PosteMobile non finiscono qui. Oltre ai servizi principali, l’offerta include una serie di vantaggi aggiuntivi senza costi extra. Tra questi:

“Ti cerco”;

“Richiama ora”;

avviso di chiamata;

La possibilità di controllare il credito residuo al numero 401212.

In più, l’opzione di hotspot consente agli utenti di condividere la propria connessione Internet con altri dispositivi senza incorrere in costi aggiuntivi.

L’attivazione dell’offerta può avvenire comodamente online o presso uno dei numerosi uffici postali distribuiti in Italia. Con un costo di attivazione che varia da 10 a 25 euro, a seconda del canale scelto, gli utenti possono iniziare a godere dei vantaggi dell’offerta in modo rapido e semplice.

Rinnovo automatico e controllo del credito

Per garantire un’esperienza senza interruzioni, è necessario assicurarsi di avere credito sufficiente sulla SIM per il rinnovo mensile dell’offerta.

In caso contrario, gli utenti potrebbero trovarsi a pagare tariffe standard per le chiamate e gli SMS. Con la convenienza dell’offerta CREAMI EXTRA WOW 50×2, è facile mantenere il controllo del proprio credito e godere di una connettività illimitata.

Insomma, con servizi di alta qualità a un prezzo accessibile, l’operatore si propone di conquistare una fetta sempre più ampia di utenti, sfidando con successo anche i concorrenti più agguerriti.

Se state cercando un’offerta mobile che unisca prestazioni elevate a un ottimo rapporto qualità-prezzo, non lasciatevi sfuggire l’opportunità di provare CREAMI EXTRA WOW 50×2 di PosteMobile.