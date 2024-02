Tesla ha introdotto oggi una rivoluzionaria funzionalità per i proprietari di veicoli del noto marchio in Italia: la “Carica con Fotovoltaico“. Questa nuova funzionalità consente a coloro dotati di un impianto solare Tesla e Powerwall, di ricaricare i loro veicoli esclusivamente utilizzando l’energia in eccesso prodotta dall’impianto solare.

Con la “Carica con Fotovoltaico”, l’azienda mira a massimizzare l’utilizzo dell’energia solare per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale legato alla ricarica dei veicoli elettrici. Questa innovativa soluzione non solo promuove la sostenibilità, ma consente anche ai proprietari di ridurre i costi associati alla ricarica domestica.

App Tesla: come funziona

Utilizzando l’app Tesla, i proprietari possono impostare i limiti di ricarica e il punto di ricarica desiderato. Il veicolo si ricaricherà automaticamente fino al limite impostato utilizzando solo l’energia in eccesso prodotta dall’impianto fotovoltaico. In più, la funzionalità offre la flessibilità di ricaricare da altre fonti energetiche, se necessario. Ciò per garantire un’autonomia adeguata per le esigenze di guida quotidiane.

Per utilizzare la “Carica con Fotovoltaico“, è necessario disporre di:

un veicolo Tesla;

un Powerwall con impianto fotovoltaico;

con impianto fotovoltaico; l’app Tesla aggiornata alla versione 4.30.5 o successiva.

È importante notare che alcuni modelli di veicoli Tesla potrebbero non essere idonei a questa funzione.

Personalizzazione e controllo

Grazie ai limiti di ricarica configurabili, i proprietari possono ottimizzare l’utilizzo dell’energia solare in base alle proprie esigenze. La funzionalità offre anche la possibilità di programmare la ricarica in base agli orari di disponibilità dell’energia solare o ai piani tariffari vantaggiosi.

La “Carica con Fotovoltaico” si integra perfettamente con diverse modalità di Powerwall, tra cui:

Storm Watch;

Riserva di Backup;

Alimentazione Autonoma;

Controllo per fasce orarie

Queste modalità consentono una gestione efficiente dell’energia. Garantendo priorità alla ricarica del veicolo in determinate condizioni o in caso di emergenza.

Insomma, questa nuova funzione rappresenta un passo avanti significativo nell’integrazione tra veicoli elettrici, energia solare e sistemi di stoccaggio dell’energia. Con questa sorprendente novità , Tesla continua a guidare il settore verso un futuro più sostenibile e efficiente dal punto di vista energetico.