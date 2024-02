OFFERTA AMAZON: Smart TV Hisense in PROMOZIONE INCREDIBILE

Cerchi un nuovo televisore? Il tuo gatto si è arrampicato su quello che avevi? Oppure, vuoi un’esperienza di visione all’avanguardia ma senza svuotare il portafoglio? Potresti trovare interessante l’ultima offerta su Amazon! La TV Smart Hisense da 32″ a soli 179,00€ (per accedervi basta cliccare qui). Questo dispositivo, con tutte le sue caratteristiche avanzate, è disponibile anche con pagamenti rateali, rendendolo ancora più accessibile a chiunque desideri portare a casa un prodotto di qualità senza dover sborsare l’intero importo in un’unica soluzione.

Caratteristiche TV: visibilità eccezionale e design ultra moderno

Questa TV Hisense regala all’utente una qualità visiva impeccabile grazie alla sua risoluzione HD e al pannello LCD, che garantiscono immagini nitide e dettagliate anche durante le scene più frenetiche. Tramite il Tuner DVB-T2 e la funzionalità Game Mode dedicata ai videogiocatori, l’esperienza di gioco diventa ancora più coinvolgente e fluida, senza ritardi o sfocature. Il design sottile con cornici ridotte e uno schermo dalle dimensioni maggiori permette di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, senza occupare troppo spazio e ottenendo un aspetto elegante e moderno.

Attraverso il sistema operativo VIDAA U6, questo televisore offre un’esperienza Smart completa. Con i controlli vocali con Alexa integrata, è possibile navigare tra le varie funzionalità e applicazioni con facilità, rendendo l’interazione con il TV ancora più intuitiva e comoda. Inoltre, il Wi-Fi integrato consente di accedere rapidamente e senza problemi alla vasta gamma di contenuti disponibili su piattaforme come Netflix o Amazon Prime, direttamente dal proprio telecomando.

Dotata di sintonizzatore Digitale Terrestre T2 e Satellitare S2 HEVC 10, certificato lativù, e HDMI 2.0, la assicura una connettività completa e versatile per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Grazie alla funzione gaming avanzata e alle caratteristiche HDMI 2.0 come ALLM e VRR 4K 48-60Hz, è possibile godersi un’esperienza di gioco senza interruzioni visive. Per quanto riguarda lo scomparto audio, la TV Hisense dona un’incredibile immersione d’ascolto tramite l’uso della tecnologia DTS X, che permette un suono chiaro, potente e avvolgente. Evidenziamo anche la presenza del jack doppio audio con cui si possono collegare facilmente dispositivi esterni come cuffie o altoparlanti. Non perdere la TV in sconto su Amazon e porta a casa il futuro dell’intrattenimento domestico.