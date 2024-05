Manca sempre meno al lancio della nuova linea di iPhone 16, prevista come sempre per il mese di settembre, e le indiscrezioni riguardo le caratteristiche dei nuovi modelli si fanno sempre più insistenti.

I nuovi modelli di iPhone sono per alcuni davvero rivoluzionari e potrebbero presentare delle caratteristiche mai viste prima in uno smartphone. Ovviamente si tratta di rumors, e per avere la certezza non ci resta che attendere la data di uscita.

Nel frattempo, però, possiamo accontentarci di venire a conoscenza di alcune indiscrezioni che per gli addetti ai lavori sono abbastanza attendibili.

Tra i cambiamenti principali e più vistosi ci sarà sicuramente un cambio di dimensioni dei display dei vari modelli. Quindi, quanto saranno grandi questi schermi?

iPhone 16: ecco le grandezze dei diversi modelli

La variazione della grandezza dei display nei diversi modelli di iPhone è stata parzialmente confermata da una foto postata da Sonny Dickson su X, dove appaiono le diverse versioni di iPhone 16 e dove si può notare la variazione di grandezza.

Il modello base del nuovo smartphone di Apple dovrebbe avere un display da 6,1 pollici, stessa dimensioni dell’iPhone 15 standard. La prima differenza la si nota invece nel modello Pro che avrà una grandezza di 6,3 pollici. A seguire si avranno invece 6,7 e 6,9 pollici, rispettivamente per iPhone 16 Plus e iPhone 16 Pro Max.

Quindi il display del modello Pro Max sarà il più grande mai visto fin’ora su uno smartphone della casa di Cupertino.

Le novità rispetto ai modelli precedenti non finiscono qui, perché la nuova linea di iPhone 16 monterà anche un nuovo processore, A18 per la versione standard e A18 Pro per gli altri, una batteria più potente e un comparto fotografico sicuramente più avanzato.

Inoltre sembrerebbe probabile, almeno per le versioni Pro, l’abbandono definitivo dei tasti fisici a favore dei pulsanti capacitivi. Tuttavia, come sempre, per confermare tutte le ipotesi bisognerà attendere l’uscita.