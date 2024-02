AMAZON FOLLE: Auricolari Redmi Buds 4 in MEGA SCONTO

Un’affare imperdibile sta attirando l’attenzione degli amanti della musica e della tecnologia su Amazon. Gli auricolari Redmi Buds 4 Lite sono in super offerta a soli 19,98€ per un tempo limitato. Queste cuffie sono dotate di una serie di caratteristiche avanzate che li rendono una scelta interessante per chi cerca qualità audio, comodità e affidabilità.

La principale novità di tali auricolari è la tecnologia Bluetooth 5.3, che offre un significativo aumento dell’anti-interferenza, una minore latenza e una maggiore stabilità. Ciò significa che gli utenti possono godere di una connessione più fluida e affidabile, sia durante l’ascolto della musica che nelle chiamate telefoniche, senza temere interruzioni o perdite di segnale.

Redmi Buds 4 Lite: gli auricolari che dovresti avere

I Redmi Buds 4 Lite sono dotati di driver a bobina mobile da 12 mm, che donano un’esperienza audio coinvolgente e di alta qualità. Il diaframma a doppio strato costruito in polimero permette una riduzione della distorsione e consente al contempo la riproduzione di un suono chiaro e molto cristallino. Inoltre, il microfono integrato ad alta sensibilità e la funzione di cancellazione del rumore di chiamata assicurano una qualità audio HD anche in ambienti rumorosi. La durata della batteria è un’altra caratteristica notevole di questi auricolari. Attraverso una singola carica, gli utenti possono godere fino a 5 ore di riproduzione continua e fino o anche 20 ore utilizzando la custodia di ricarica inclusa. Inoltre, il connettore di ricarica Type-C rende la ricarica più semplice e conveniente per un uso quotidiano senza problemi.

Il facile accoppiamento e i controlli touch sensibili rendono l’utilizzo di questi auricolari ancora più intuitivo e pratico. Supportando l’accoppiamento rapido di Google, è sufficiente aprire la custodia degli auricolari per collegarsi rapidamente al telefono Android. I controlli touch consentono di gestire chiamate e musica con un semplice tocco delle dita, mentre la modalità di gioco a bassa latenza garantisce un’esperienza senza interruzioni durante il gioco.

Ultime caratteristiche che li rendono speciali sono la leggerezza, la comodità e la resistenza agli agenti atmosferici rendendoli perfetti per l’uso quotidiano, lo sport e l’attività fisica. Con un peso inferiore a 35 grammi e la certificazione IP45 impermeabile, questi auricolari offrono comfort e prestazioni affidabili ovunque tu vada.