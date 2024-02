La rivoluzione degli smartphone pieghevoli ha preso slancio nel mondo Android da qualche tempo, ma un fattore chiave che potrebbe notevolmente ampliare la base d’utenza di questi dispositivi è senza dubbio rappresentato dal prezzo. In Giappone, è stato recentemente lanciato lo smartphone pieghevole low cost ZTE Libero Flip.

Il rivoluzionario ZTE Libero Flip

Presentato alla fine di febbraio 2024 attraverso un video sul canale YouTube Y!mobile, lo ZTE Libero Flip è disponibile in fase di preordine a un costo equivalente a circa 244 euro (265 dollari). Una volta che sarà effettivamente disponibile, il prezzo aumenterà a circa 387 euro (420 dollari al cambio attuale).

Per quanto riguarda la scheda tecnica dello ZTE Libero Flip, si evidenzia la presenza di un pannello OLED pieghevole da 6,9 pollici con una risoluzione di 2.790 x 1.188 pixel. Il design verticale segue lo stile del Samsung Galaxy Z Flip, e sul retro c’è uno schermo secondario circolare con diagonale di 1,43 pollici e risoluzione di 466 x 466 pixel.

Lo smartphone vanta anche una batteria da 4.310 mAh con ricarica a 33W, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La doppia fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 50MP e una lente da 2MP per la profondità di campo. La fotocamera anteriore, invece, offre una risoluzione di 16MP. Sul fronte software, il dispositivo opera con Android 13. Non mancano il supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, insieme a una certificazione IP42 per la resistenza a polvere e acqua.

Il futuro degli smartphone pieghevoli

Ora il Giappone può vantare il suo foldable low cost. La domanda inevitabile che sorge è: quando arriverà un dispositivo simile anche sul mercato occidentale? Gli appassionati non vedono l’ora di scoprirlo, poiché questo potrebbe segnare un punto di svolta nella diffusione degli smartphone pieghevoli ad un pubblico più ampio, grazie a un approccio economicamente accessibile.