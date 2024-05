Finalmente sta per arrivare un aggiornamento tanto atteso dagli utenti Pixel. Presto, infatti, sarà possibile utilizzare la funzione Cerchia e Cerca anche in modalità split–screen. Lo strumento è disponibile sugli smartphone Google lo scorso gennaio, ma non era disponibile sui dispositivi Pixel se si utilizzavano due app contemporaneamente, sfruttando l’opzione split-screen. Sugli smartphone Samsung Galaxy S24, così come su altri smartphone Android, invece, l’opzione funzionava perfettamente anche in queste condizioni.

Cerchia e Cerca ora in split-screen anche sugli smartphone Pixel

L’opzione Cerchia e Cerca è una sorta di evoluzione per gli usatissimi screenschot. Google Lens mette a disposizione la propria intelligenza artificiale per identificare gli elementi presenti sullo schermo così da poter ottenere informazioni e ricerche internet pertinenti a quel determinato argomento.

La funzione è attiva su tutti gli smartphone Android, ma come accennato presentava delle limitazioni quando si parla dei dispositivi Pixel. La situazione ora però sembra essere arrivata ad un punto di svolta. Mishaal Rahman ha scoperto un flag per l’app Pixel Launcher dell’aggiornamento Android 15 Beta 1.2. Dunque, Google sta per risolvere questo problema con un nuovo aggiornamento che porta sui dispositivi coinvolti un fix pronto ad intervenire su questa limitazione.

Ricordiamo che l’opzione Cerchia e Cerca fa parte dell’app Google. Quindi, se si imposta come predefinito un assistente digitale diverso da Google, la funzionalità non sarà disponibile. In un primo momento si pensava che questo tipo di limitazioni dipendessero dall’Assist API di Android. Successivamente, invece, Rahman ha smentito questa ipotesi.

A quanto pare, il mese di aprile è stato un mese ricco di novità e aggiornamenti per Google, i suoi sistemi e i suoi dispositivi. Cerchia e Cerca fa parte di questo processo di innovazione ed ora gli utenti aspettano con ansia che l’azienda di Mountain View introduca il fix tanto atteso. In questo modo usare questa funzione sarà molto più facile in un’esperienza completa.