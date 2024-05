Il keynote di apertura della WWDC è previsto per il 10 giugno. Più ci si avvicina a questa data, più trapelano informazioni riguardo uno delle principali release per i sistemi operativi. Si tratta, ovviamente, di iOS 18 di Apple. Secondo quanto dichiarato, oltre ad introdurre nuove funzionalità riguardo l’intelligenza artificiale potrebbero arrivare anche aggiornamenti relativi a molte delle app native di iPhone.

Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, afferma che Apple potrebbe revisionare molte app da sempre integrate in iOS e iPadOS. Tra queste troviamo l’applicazione Foto, Note, Fitness e Posta. E non è tutto. La Calcolatrice verrà aggiornata con nuove funzionalità e arriverà, per la prima volta, anche sui dispositivi iPad.

Cosa aspettarsi dal nuovo aggiornamento iOS 18

Gurman ha anche affermato che anche la schermata iniziale degli iPhone presenterà alcune nuove funzionalità. Ad esempio, potrebbe essere fornita la possibilità di posizionare liberamente le icone anche senza doverle allineare alla griglia. Inoltre, è atteso anche un restyling che comprende modifiche al design che potrebbe diventare più facile da personalizzare.

E non è tutto. Sono comprese anche altre novità particolarmente attese con l’arrivo dell’aggiornamento iOS 18. Uno dei principali interventi riguarda Siri che ora verrà arricchita con le funzionalità dell’intelligenza artificiale generativa “on device”. Questa stessa opzione riguarderà anche altre app come Messaggi, Comandi, Keynote, Spotlight, Salute, Pages Numbers ed Apple Music.

Anche i messaggi di testo verranno migliorati con un’attenzione agli utenti Android. È stato già annunciato, infatti che Apple supporterà lo standard di messaggistica RCS nell’app Messaggi. Dato che secondo quanto dichiarato questa funzione arriverà entro la fine del 2024 sarà probabilmente una delle funzioni di iOS 18.

Anche Apple Mappe verrà coinvolta in questo processo. Su iOS 18 sono previste almeno due funzioni che permetterà agli utenti di accedere a mappe topografiche e a percorsi personalizzati. Quest’ultimi consentirebbe ai fruitori di scegliere strade specifiche su cui viaggiare durante la navigazione stessa. Sempre in relazione alla guida troviamo alcuni aggiornamenti relativi a CarPlay presto integrato in una serie di veicoli che arriveranno proprio nel 2024. La piattaforma potrebbe dunque debuttare con iOS 18.

Queste sono solo alcune delle nuove funzioni che attendono gli utenti Apple con l’arrivo della nuova versione del sistema operativo. Inoltre, considerando l’andamento delle ultime settimane è ipotizzabile che ulteriori novità verranno ancora rilasciate in attesa del grande lancio.