HTC potrebbe presto lanciare un nuovo smartphone. Mysmartprice, lo scorso weekend, ha annunciato la notizia sulla piattaforma di benchmark Geekbench. Al momento, il dispositivo è registrato solo con la sigla HTC 2QDA100 che non permette di identificare la natura del dispositivo in modo significativo.

Nuovo smartphone HTC in arrivo?

Al momento, Geekbench ha rivelato solo alcuni dati tecnici che permettono di posizionare il nuovo ipotetico smartphone nella fascia medio/alta. Suddette informazioni ci dicono che il dispositivo avrà 12 GB di RAM e come processore Snapdragon 7 Gen 3 di Qualcomm. Quest’ultima informazione è stata ricavata dal nome in codice “crow”.

La pubblicazione nel database di Geekbench è avvenuta appena qualche giorno fa, il 25 aprile. Il giorno dopo, la medesima sigla è stata scovata anche presso il Bluetooth SIG per le certificazioni di rito. In questo caso le informazioni fornite sono ancora meno. Si sa solo che il dispositivo sarà dotato di Bluetooth in versione 5.3. Inoltre, i punteggi del benchmark sono in single core di 1.095 e di 3.006 in multi core. Questi dettagli confermano le aspettative riguardo la presenza del chip di proprietà di Qualcomm.

Anche se un tempo gli smartphone HTC risultavano essere i principali rivali di Samsung con il tempo la società taiwanese non è riuscita a mantenere questo primato. Il mercato è diventato sempre più agguerrito e in assenza della giusta competitività l’azienda ha perso rilevanza. Al momento si concentra soprattutto sulla realtà virtuale e il proprio ecosistema Vive. Eppure, HTC non ha mai abbandonato davvero il mercato, anche se presenta un numero ridotto di smartphone ogni anno. L’anno scorso sono stati rilasciati i dispositivi U23 e U23 Pro. Il nuovo dispositivo potrebbe essere un erede diretto di tali predecessori. Al momento non sappiamo quando il marchio potrebbe rilasciare il nuovo smartphone, ma questo potrebbe arrivare sul mercato per il mese di giugno o luglio.