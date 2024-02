In occasione del Mobile World Congress 2024, Xiaomi ha effettuato una serie di annunci molto importanti. La famiglia Xiaomi 14 e 14 Pro debutta a livello interazionale, arrivando anche in Italia in via ufficiale ma questa non è l’unica novità.

Infatti, il marchio ha annunciato anche il debutto globale della nuova interfaccia utente HyperOS. Il sistema operativo proprietario del brand cinese sarà sempre basato su Android e prenderà il posto della storica MIUI, andando a rinnovare completamente la UI.

In Cina questo cambiamento è già avvenuto mentre nel resto del mondo l’upgrade è previsto nella prima metà del 2024. Purtroppo, non ci sono dettagli specifici sulla data di rilascio effettivo, ma avere un periodo di lancio è già molto importante.

Xiaomi ha confermato che HyperOS prenderà il post della MIUI anche sui device internazionali, i primi device si aggiornerà nelle prossime settimane

Il produttore ha comunicato quali saranno i device che riceveranno la notifica di aggiornamento nel corso dei prossimi mesi. Per quanto riguarda gli smartphone, i primi saranno certamente i device appartenenti alla famiglia Xiaomi 14. Questa serie potrà contare su HyperOS sarà pre-installato e quindi, quando arriveranno sul mercato, potranno sfruttare appieno tutte le feature.

In seguito, Xiaomi provvederà ad aggiornare tutti i dispositivi delle seguenti famiglie:

Redmi Note 13

Xiaomi 13

Xiaomi 13T

Serie Xiaomi 12

Redmi Note 12, Note 12 Pro 5G e Note 12 Pro+ 5G

Per quanto riguarda i tablet, invece, Xiaomi aggiornerà Pad 6S Pro e Pad 6, oltre a Redmi Pad SE e i device della serie Xiaomi 12T. Infine, anche i wearable di nuova generazione potranno contare sul nuovo sistema operativo con i Watch S3 e Smart Band 8 Pro che lo avranno già pre-installato.

Trattandosi di un major update di Android, siamo certi che arriverà una notifica non appena inizierà la fase di roll-out. Tuttavia, gli utenti più impazienti potranno provare ad effettuare una ricerca manuale. Basterà recarsi nelle Impostazioni e poi cliccare su Informazioni sul dispositivo e avviare la ricerca di aggiornamenti. Non appena disponibile, l’update ad HyperOS verrà mostrato e sarà possibile procedere al download.