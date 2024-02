Finalmente ci siamo. Siamo giunti alla nota fiera tecnologica mondiale del Mobile World Congress che si tiene ogni anno a Barcellona. Durante questo evento, i big del settore svelano a tutto il mondo le loro importanti novità. In questa occasione, il noto produttore tech Xiaomi ha deciso di presentare a livello globale i suoi nuovi smartphone di punta, ovvero i nuovi Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra. Per quanto riguarda il modello Xiaomi 14 Pro, invece, sembra che per il momento non sarà disponibile in Italia.

Xiaomi svela al Mobile World Congress i suoi nuovi top di gamma della serie Xiaomi 14

Si sta tenendo in questi a Barcellona il noto evento del Mobile World Congress e il colosso Xiaomi ha deciso di svelare per l’occasione i suoi nuovi smartphone top di gamma. Come già detto, sembra che per il mercato italiano saranno inizialmente disponibili due modelli, ovvero i nuovi Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, entrambi gli smartphone saranno caratterizzati ovviamente da un prezzo piuttosto alto, in linea comunque con i prezzi della concorrenza. Il nuovo Xiaomi 14, in particolare, sarà disponibile all’acquisto in Italia ad un prezzo di partenza di 999,90 euro nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. La versione con 512 GB di storage interno sarà invece disponibile ad un prezzo di 1099,90 euro.

Prezzo leggermente più alto per il top di gamma per eccellenza Xiaomi 14 Ultra. Quest’ultimo sarà infatti disponibile all’acquisto ad un prezzo di ben 1499,90 euro per l’unico taglio di memoria disponibile pari a 16 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Si tratta comunque di prezzi in linea con quanto hanno da offrire questi dispositivi. Ricordiamo ad esempio che le prestazioni saranno di altissimo livello grazie al potente processore montato a bordo di entrambi, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 3. Grande novità poi è presente dal punto di vista del software, grazie alla presenza della nuova interfaccia utente HyperOS basata su Android 14 e che punta tutto sull’intelligenza artificiale.