Durante la pandemia che ha duramente colpito gran parte delle nazioni mondiali, il turismo ha subito un calo devastante a causa delle restrizioni e dei divieti imposti per ragioni di sicurezza.

Purtroppo con la fine di uno dei periodi più neri del ventunesimo secolo le condizioni non sono tanto migliorate e molte famiglie non sono in grado di poter viaggiare.

Dopo la pandemia la situazione economica di molti Paesi è in declino, l’inflazione ha fatto sì che anche le spese più necessarie siano ormai fuori dalla portata di molti individui, figurarsi le spese extra come i viaggi.

Nel 2023 circa 9 milioni di italiani hanno affermato di non poter andare in vacanza per ragioni economiche. I costi dei voli sono notevolmente aumentati e anche gli alloggi hanno raggiunto dei prezzi spropositati. E questo vale sia per quanto riguarda gli spostamenti all’estero sia quelli nella stessa penisola.

Tuttavia esistono dei trucchi per monitorare le oscillazioni dei prezzi e prendere dei voli a prezzi davvero vantaggiosi rispetto alla media. Scopri come fare grazie a Google.

Google, viaggiare non è mai stato così economico

Con la crisi persistente in molti Paesi e le difficoltà delle famiglie ad arrivare a fine mese, riuscire a fare una vacanza è diventato davvero un’utopia.

Eppure Google ci dona dei trucchetti per riuscire a viaggiare risparmiando, rendendo possibile prendere un volo a prezzi accessibili.

Il segreto sta tutto nel digitare Google Flight, uno strumento molto utile del colosso dell’informatica. Su Google Flight basterà selezionare la località di partenza, quella di arrivo e la data del viaggio per ottenere una lista di tutti i voli disponibili, dal più economico al più costoso.

Ma non finisce qui, grazie all’opzione ‘Monitora Prezzi’, Google supervisionerà per te l’andamento dei prezzi e ti avviserà quando i biglietti avranno raggiunto il prezzo più basso.

In questo modo sarà possibile prendere l’aereo per la tua destinazione preferita risparmiando sul prezzo del biglietto.