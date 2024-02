PosteMobile ha recentemente introdotto una nuova offerta mobile che si distingue tra le migliori proposte degli operatori con un budget inferiore ai 7 euro. La promozione in questione è la PosteMobile Wow Weekend 50, caratterizzata da un bundle ricco e un prezzo competitivo, disponibile per un periodo limitato. Se state cercando un’opzione diversa e vantaggiosa, specialmente considerando le offerte mobile sotto i 10 euro, questa potrebbe essere la scelta ideale.

Tutte le caratteristiche di Wow Weekend 50

Analizziamo nel dettaglio cosa include la PosteMobile Wow Weekend 50:

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 50 GB di traffico dati con velocità fino al 4G+.

con velocità fino al 4G+. Servizi aggiuntivi come ad esempio “ Ti cerco ” e “ Richiama ora “, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212.

” e “ “, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212. Navigazione hotspot inclusa.

inclusa. Tariffa mensile di 6,99 euro.

Da notare che la SIM ha un costo di 10 euro, ma ciò è compensato da una ricarica iniziale di 10 euro che copre il canone del primo mese. Come caratteristica delle offerte PosteMobile, la erogazione del traffico telefonico (chiamate e SMS) avviene attraverso il meccanismo dei credit, che in questo caso sono illimitati.

Per quanto riguarda il traffico dati da 50 GB, viene erogato con un bonus di 40 GB aggiuntivi ogni mese rispetto ai 10 GB inclusi nel piano standard. Questo bonus viene erogato entro 24 ore dall’attivazione della SIM per il primo mese e, a partire dal secondo mese, contestualmente al rinnovo del piano.

Le scelte intelligenti di PosteMobile

È importante sottolineare che l’offerta PosteMobile Wow Weekend 50 è attivabile esclusivamente online fino al 25 febbraio. Pertanto, per coloro interessati, è consigliabile procedere rapidamente per non perdere questa opportunità. PosteMobile presenta un’offerta interessante con la Wow Weekend 50, offrendo un pacchetto completo a un prezzo altamente competitivo. Per gli utenti alla ricerca di una soluzione conveniente con ampie quantità di dati e servizi inclusi, questa offerta potrebbe rappresentare un’opzione attraente.