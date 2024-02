Il mese di febbraio si riempie con una serie di entusiasmanti novità per gli appassionati di PlayStation, sia per i fedeli abbonati a PlayStation Plus che per coloro che stanno valutando di unirsi alla community di giocatori su PS5 e PS4. Sony ha lanciato diverse iniziative che potrebbero catturare l’attenzione degli amanti dei videogiochi di tutto il mondo.

Partiamo con l’offerta Direct.PlayStation: fino al 14 febbraio, tutti gli abbonati a PS Plus possono beneficiare di uno sconto del 15% sull’acquisto di due o più articoli il cui valore complessivo sia di almeno 100 euro. Attenzione: questa promozione esclude i prodotti in preordine, le cuffie Pulse Elite ed Explore, PlayStation Portal e The Last of Us Parte 2: Remastered. Credete sia finita? Non ancora! Ci sono altre sorprese grandiose.

Giochi disponibili con le nuove offerte PlayStation Plus di Febbraio

Febbraio porta con sé una serie di imperdibili offerte e promozioni per gli abbonati a PlayStation Plus e per coloro che stanno pensando di unirsi alla community di giocatori su PS5 e PS4. Con sconti, nuovi giochi e prove gratuite, Sony continua a dimostrare il proprio impegno nel fornire esperienze di gioco straordinarie per tutti i suoi utenti.

Passando infatti ai giochi, da pochi giorni sono disponibili i nuovi titoli di febbraio di PlayStation Plus, Foamstars, Rollerdrome e per tutti gli abbonati. Questi giochi promettono di offrire divertimento e sfide entusiasmanti per gli utenti sia su PS4 che su PS5. Per gli iscritti a PS Plus Premium, poi, sono state aggiunte nuove versioni di prova a tempo, tra cui i molto attesi Alan Wake 2 e Marvel’s Spider-Man 2. Queste prove gratuite offrono agli abbonati l’opportunità di sperimentare in anteprima due titoli di grande successo prima di decidere se acquistarli.

Ricordiamo anche che gli abbonamenti e i giochi disponibili cambiano di mese in mese e che le promozioni vengono costantemente aggiornate. Per essere sempre attenti vi consigliamo di controllare ciclicamente le piattaforme dedicate al piano PlayStation Plus per non perdere nulla che potrebbe magari interessarvi.