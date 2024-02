ILIAD, stanno per fare ritorno delle promo che abbiamo amato alla follia

Iliad rilancia la sua offerta Flash 200, ideale per chi cerca un abbondante pacchetto dati e libertà illimitata in chiamate e SMS, al costo di 9,99 euro al mese. Incluso nel prezzo, gli utenti beneficeranno della connettività 5G, riproponendo così un’opzione già vista lo scorso maggio. In parallelo, Iliad introduce Flash 150, che al prezzo di 7,99 euro mensili offre 150 GIGA per navigare, oltre a minuti e SMS senza limiti. Rispetto alla tariffa iniziale di GIGA 150, lanciata a gennaio a 9,99 euro al mese, la promozione Flash consente un risparmio di 2 euro mantenendo invariata la quantità di GIGA disponibili.

ILIAD: l’operatore ci offre una vasta scelta

Queste offerte, Flash 150 e Flash 200, saranno sottoscrivibili fino al 29 febbraio 2024, confermando l’impegno di Iliad a fornire piani convenienti e competitivi.

Dettagli dell’offerta Flash 200 includono:

Minuti ed SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia.

verso numeri fissi e mobili in Italia. 200GB di traffico dati in rete 5G.

dati in rete 5G. Costo di 9,99 euro al mese con una spesa di attivazione di 9,99 euro.

11GB di traffico dati disponibili in roaming nell’Unione Europea.

disponibili in roaming nell’Unione Europea. Chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni internazionali.

verso oltre 60 destinazioni internazionali. Nessun vincolo contrattuale e possibilità di cambiare offerta per i clienti esistenti senza costi aggiuntivi.

Parallelamente, l’offerta Flash 150 propone:

Minuti e SMS senza limiti verso numeri italiani.

verso numeri italiani. 150GB di traffico dati su rete 4G.

dati su rete 4G. Un canone mensile di 7,99 euro, con costi di attivazione di 9,99 euro.

9GB disponibili per il roaming in Europa.

per il roaming in Europa. Chiamate illimitate verso più di 60 paesi.

verso più di 60 paesi. Assenza di vincoli di permanenza.

Iliad si distingue anche per altre proposte, tra cui DATI 300, che offre 300 GB di internet più 13 GB in Europa, e l’OFFERTA FIBRA 5 Gbit/s per un internet fibra illimitato fino a 5 Gb/s. Le offerte FLASH 200 e FLASH 150, insieme alla tariffa SOLO VOCE per chi predilige solamente le chiamate, evidenziano la varietà e la flessibilità delle soluzioni Iliad, mirate a soddisfare le esigenze di comunicazione di un ampio spettro di utenti.