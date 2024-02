Samsung Galaxy S23 resta oggi uno degli smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo, sebbene non sia più l’ultima generazione disponibile sul mercato, e proprio per questo motivo è da acquistare subito, dato il suo calo repentino nella spesa finale che l’utente si ritrova a dover sostenere.

Il punto di forza del prodotto parte dal bellissimo display AMOLED 2X da 6,1 pollici, un componente in grado di restituire una resa di molto superiore al normale, seguito poi a ruota da un processore di alto livello (dalle prestazioni eccellenti), con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. La batteria è un componente da 3900 mAh, risulta essere più che in linea con le aspettative, anche se l’autonomia complessiva è forse leggermente inferiore al normale.

Samsung Galaxy S23: offerte a non finire disponibili su Amazon

Samsung Galaxy S23 è finalmente maggiormente alla portata di tutti i consumatori, infatti gli utenti possono spendere solamente 699 euro per l’acquisto di uno dei modelli più in voga del periodo, contro i 979 euro previsti di listino. Il valore indicato, lo ricordiamo, è da ritenersi valido per la variante da 128GB con garanzia di 2 anni e completamente no brand (-29%).

Tra le altre specifiche tecniche di ottimo livello, da non trascurare disponibili direttamente sul Galaxy S23, possiamo annoverare il comparto fotografico, sapientemente rappresentato dal sensore principale da 50 megapixel, uno dei migliori in circolazione, seguito dal processore Qualcomm Snapdragon Gen 2, il top di gamma al lancio del dispositivo stesso. Il supporto alla ricarica rapida, mette la ciliegina sulla torta ad un prodotto che non ammette assolutamente rivali. La spedizione, come per tutti i nostri articoli dedicati ad Amazon, è gestita direttamente dalla stessa azienda americana, così da essere sicuri di ricevere la merce quanto prima.