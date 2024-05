Diversi utenti hanno lamentato la presenta di svariati problemi con due patch di aprile. Si tratta della patch KB5035942 riservata a Windows 10 e quella KB5036893 per Windows 11, aggiornamento noto anche come Moment 5. Nel primo caso si sono verificati crash e problemi di installazione. Nel secondo, invece, si sono presentate diverse anomalie, tra cui l’impossibilità di utilizzare VPN (Virtual Private Network).

Problemi per Windows 10 e 11 scaturiti dalle patch di aprile

Secondo quanto riportato dagli utenti Windows (un esempio, l’utente hrundig che pubblicato la sua testimonianza su Microsoft Community) si sono espressi sulle patch in questione affermando che file e cartelle presenti sul desktop hanno smesso di aprirsi. Ed anche se poi si aprono, lo fanno con un lungo ritardo di 5 minuti. Inoltre, un ulteriore problema riguarda l’impossibilità di disinstallare il browser Edge. Questo processo era diventato possibile proprio recentemente per tutti gli utenti europei successivamente all’arrivo del Digital Markets Act (DMA).

L’utente di Reddit Flo–TPG, invece, ha presentato un report piuttosto dettagliato riguardo l’errore di “certificato non trovato” che viene visualizzato ogni volta che si tenta di utilizzare una VPN. A questo problema si aggiunge l’impossibilità di avviare Outlook 365 e un generale rallentamento del computer.

Dopo aver ricevuto le diverse segnalazioni, Microsoft ha pubblicato nuovamente l’aggiornamento KB5035942 per Windows 10, probabilmente, dopo aver sistemato ciò che non andava. Inoltre, ha preso nota riguardo i problemi relativi all’avvio della VPN causati dall’aggiornamento KB5036893 per Windows 11. L’azienda sta indagando sulla patch per comprendere la natura dei problemi. Lo scopo di Microsoft, in relazione all’accaduto, è quello di rilasciare in tempi brevi un hotfix. Al momento però l’unica soluzione per liberarsi da suddette anomalie sembra essere quella di disinstallare l’update. Per il resto si può solo aspettare per capire quali saranno le decisioni prese da Microsoft per riuscire a risolvere questi problemi riscontrati da tutti i suoi utenti.