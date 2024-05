In vista della presentazione della nuova gamma di smartphone Xperia stano emergendo online una serie di indiscrezioni. La data ufficiale dell’evento relativo all’uscita del nuovo top di gamma di Sony è il 17 maggio. Il dispositivo in questione è l’Xperia 10 VI protagonista di una serie di rumor, sempre più insistenti. Suddetto nuovo smartphone è atteso in tre colorazioni diverse: bianco, nero e azzurro.

In arrivo foto e indiscrezioni sul nuovo Xperia 10 VI

Il nuovo Xperia 10 VI, come mostrato nelle prime foto diffuse online, mantiene il design tipico del modello attuale, con cornici che risultano più pronunciate nella parte inferiore e quella superiore. Per quanto riguarda la parte posteriore sono disponibili due fotocamere; quindi, una in meno rispetto al precedente Xperia 10 V che disponeva di tre fotocamere da 48, 8 e 8MP, rispettivamente per la fotocamera principale, quella ultra–grandangolare e tele. Inoltre, sono presenti alcuni render che coincidono con le precedenti indiscrezioni emerse qualche giorno fa e relative alla presenza di un vetro protettivo per le fotocamere posteriore.

Da Evan Blass è arrivata un’ulteriore conferma, tramite un post su X. Qui sono infatti state pubblicate le immagini di stampa di di Sony Xperia 10 VI. In questo modo non solo è stato confermare che le fotocamere saranno due e non tre, ma è stato possibile anche capire quale fotocamera è stata sacrificata per il nuovo smartphone. Sarà presente la cam ultra–grandangolare (0,6x) mentre la principale potrà spingersi ad uno zoom di 2x per non perdere di qualità.

Per ottenere maggiori informazioni sul nuovo smartphone Xperia 10 VI sarà dunque necessario attendere almeno il 17 maggio. Data in cui Sony potrebbe rilasciare le prime concrete informazioni sul suo nuovo smartphone. Fino a quel momento è possibile continuare a guardarsi intorno per scovare nuovi possibili rumor rilasciati sul web. Quest’ultimi accentuano sempre di più l’attesa per l’arrivo di questo nuovo dispositivo.