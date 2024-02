Apple Watch SE lo possiamo considerare come la versione economica del più famoso smartwatch dell’azienda di Cupertino, un prodotto che incanta sin da subito con prestazioni inferiori rispetto al Watch Series 9, ma ugualmente interessanti, capaci comunque di adeguarsi alle richieste dei consumatori.

La versione attualmente in vendita, di cui vi parliamo compiutamente nel nostro articolo, presenta una diagonale da 40 millimetri, solo WiFi (quindi non è possibile associare una eSIM o quant’altro), nella colorazione Galassia con cinturino in silicone (disponibile in due misure S/M).

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale con i codici sconto Amazon e tutti i prezzi più bassi, così potrete risparmiare sin da subito senza sforzo alcuno.

Apple Watch SE è lo smartwatch da acquistare subito

Apple Watch SE è uno smartwatch che già al prezzo di listino viene consigliato da tantissimi utenti, e lo diventa ancora di più nel momento in cui la spesa viene fortemente ridotta. Il suo prezzo consigliato sarebbe di 289 euro, una cifra più che adeguata, considerando che stiamo parlando di un prodotto Apple, che risulta però essere ulteriormente ridotta del 24% da Amazon, andando così a spendere solamente 219 euro.

Compralo su Amazon

Il display è un Retina LTPO OLED di buonissima qualità, ha sistema operativo WatchOS 10, ed integra alcune delle migliori funzioni in circolazione. Tra queste annoveriamo il rilevamento cadute, incidenti e SOS emergenze. Senza comunque dimenticarsi delle funzioni più classiche, come misurazione di passi, di calorie bruciate, di distanza percorsa, di frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno e della percentuale di ossigeno nel sangue. A differenza del suo fratello maggiore, non permette di effettuare l’elettrocardiogramma con il mantenimento del dito sul tasto fisico nella parte inferiore del device stesso. Sul mercato, se interessati, potete trovare anche colorazioni differenti, rispetto a quella indicata nell’articolo, anche se potrebbero presentare un prezzo diverso, per questo motivo vi consigliamo di controllare direttamente.