Apple MacBook Air rappresenta la giusta via di mezzo per gli utenti che sono alla ricerca di una soluzione ideale per riuscire ad entrare di diritto all’interno dell’ecosistema di Apple, ma non sono disposti ad investire un quantitativo di denaro eccessivamente elevato.

Il prodotto in questione presenta un display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, che viene completato dalla presenza di un processore di qualità, quale è appunto il chip M2, oltre ad una configurazione di base molto completa con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. Il modello è stato lanciato sul mercato nel corso del 2022, non risulta essere uno dei più recenti ed innovativi, ma resta ancora più che valido e performante, in confronto a tutti gli altri.

Apple MacBook Air: offerta folle solo oggi su Amazon

Tutti possono acquistare un Apple MacBook Air ad uno dei prezzi più convenienti degli ultimi mesi, infatti in questi giorni il suo valore consigliato di 1349 euro è stato fortemente ridotto da Amazon, sino a raggiungere la cifra finale di soli 999 euro. La garanzia è sempre di 2 anni dalla data d’acquisto, con consegna in tempi brevissimi, la stessa spedizione viene gestita da amazon. Il risparmio è notevole, l’acquisto può essere completato direttamente qui.

La portabilità per un prodotto di questo tipo è davvero ai massimi livelli, dovete comunque sapere pesare soli 1,24 kg, il che facilita indubbiamente il trasporto ovunque si desideri, oltretutto è dotato di un design ergonomico con materiali di costruzione metallici, pronti ad innalzare notevolmente il livello qualitativo generale. La batteria raggiunge fino a 18 ore di utilizzo continuativo, grazie anche ad un chip M2 tutt’altro che energivoro, infatti consuma molto meno dei suoi predecessori, risultando molto più semplice da gestire.